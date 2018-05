"Neymar se va a quedar", Presidente del PSG

Nasser Al Khelaïfi, el presidente del París Saint Germain (PSG), sigue dejando en claro que la figura brasileña Neymar va a seguir vistiendo la camiseta del equipo como lo viene diciendo, por activa y por pasiva, a pesar de lo que digan los medios españoles.

Nasser Al Khelaïfi y Neymar

Este fue una de las declaraciones de Al Khelaïfi en una entrevista difundida este domingo por el diario L'Équipe, en la que también asegura la permanencia del uruguayo Edinson Cavani y rechaza estar decepcionado con el director técnico saliente, el español Unai Emery, al que rinde homenaje y le desea "lo mejor para el futuro".

Unai Emery

Cuando se le cuestionó sobre Neymar, recalcó que ya se ha repetido 10.000 veces que el brasileño "se va a quedar" en el PSG, club con el que todavía tiene contrato de cuatro temporadas.

"Neymar está cansado de estos rumores sobre su futuro. Son los medios españoles los que lo dicen. Si se los cree, peor para usted", responde al periodista el máximo dirigente del club parisino, que se muestra harto por tener que seguir respondiendo continuamente ese tema.

Al ser Interrogado sobre la situación de Rabiot, que sufrió una decepción al no ser convocado por el seleccionador francés, Didier Deschamps, para el Mundial Rusia 2018, asegura que es "uno de los mejores centrocampistas del mundo", que ha hecho "una buena temporada" y lo ve como a un hijo.

Rabiot

"Aquí está, estoy seguro de que se va a quedar. Se ha formado con nosotros. No tiene intención de dejar el club y me sorprendería que lo haga. No creo que tenga eso en mente", puntualizó.