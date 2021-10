Neymar se despide de la Selección de Brasil; Qatar 22 sería su último mundial

La estrella de Brasil, Neymar se encuentra en el mejor momento de su carrera como delantero del Paris Saint-Germain Football Club, sin embargo todo podría indicar que el jugador ya tiene fecha para retirarse de la Selección de Brasil y de los torneos más importantes.

Recordemos que el astro brasileño acumula un total de 113 partidos a sus solo 29 años, en los que ha anotado 69 goles. Incluso, levantó la Copa América en 2019 y la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río 2016, por lo que tras una larga carrera, el jugador parece que finalmente se despedirá de la selección.

Y es que el delantero de PSG recientemente firmó un millonario contrato histórico de casi 500 millones de euros con el club que recientemente fichó al argentino Lionel Messi y ha sido casa de grandes estrellas.

Neymar se despide de la Selección de Brasil

Durante una entrevista para DAZN, el astro adelantó que el próximo Mundial de Qatar 2022 será su última Copa del Mundo, y es que si bien, la selección aún no ha clasificado, es todo un hecho que veremos de nuevo al ‘número 10’ disputar por la máxima copa.

“Pienso que Qatar es mi último Mundial porque no sé si tengo la fuerza mental para lidiar más con el fútbol. Lo haré todo llegar bien, para ganar con mi país, para realizar el sueño que he tenido desde niño y espero poder conseguirlo”. detalló el jugador.

Asimismo, el astro recordó que durante el Mundial de Brasil 2014, terminó con una fuerte lesión tras recibir una dura patada por parte de de Camio Zuñiga, de Chile, entrada que estuvo a nada de terminar en desgracia.

No podía mover las piernas, no tenía fuerzas para levantarme. No podía. Fue de los peores momentos de mi carrera. Terminó con mi sueño de jugar un mundial, jugar la semifinal, la final. Me puse a llorar desesperadamente”, confesó.

¿Cuál fue el primer equipo de fútbol de Neymar?

El jugador anunció su retiro de la selección.

El astra surgió de las categorías juveniles en el Santos Fútbol Club, donde hizo su debut a los 17 años de edad. Bajo esta camiseta ganó tres Campeonatos Paulistas seguidos, una Copa de Brasil, y una Copa Libertadores.

En 2013 fue transferido al FC Barcelona, donde conformó un recordado trío en ataque junto al argentino Lionel Messi y el uruguayo Luis Suárez. Años más tarde al París Saint-Germain y como dimos a conocer en La Verdad Noticias, este año Neymar firmó un contrato con el PSG hasta 2025.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!