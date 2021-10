Neymar provocó la ira de Francia, aseguran que le “falta compromiso” con el PSG

Se ha dado a conocer que Neymar no está enfocado en ver triunfar al París Saint-Germain Football Club (PSG), pues, su sueño más próximo está en ganar el mundial de Qatar 2022, una situación que lo pone en una posición difícil con la afición futbolística de Francia, ¡conoce los detalles!

En La Verdad Noticias te recordamos que Da Silva Santos Júnior, es un delantero brasileño de gran nivel que se ha convertido en un verdadero ícono para los aficionados del fútbol, pero ahora, está sufriendo una crisis en el balón pie.

Anteriormente te contamos cuando acusaron a Neymar de organizar un crimen armado; sin embargo, ahora te diremos por qué este futbolista está decepcionando a los franceses.

¿A Neymar ya no le importa el PSG?

Da Silva Santos Júnior. Foto: mundodeportivo.com

El ex jugador del París Saint-Germain Football Club, Jérome Rothen, recordó cuando el brasileño comentó que la Copa Mundial del próximo año podría ser su última oportunidad para ser campeón del mundo, y es que al parecer estas declaraciones no fueron bien tomadas por el ex futbolista, el cual dijo:

“Sus últimas declaraciones son horribles...”

Pues, detalló que en este momento el jugador vive una mala etapa y que por ello está mostrando falta de compromiso con el equipo francés, además, comentó que este futbolista cuando está en buena forma es un jugador fabuloso, y aseguró que en estos momentos:

“Le falta coraje."

El futbolista le recordó al brasileño que aun cuando quiere ser campeón con la selección de Brasil le debe recordar que tiene deberes con los franceses, especialmente por el nivel de jugador que tiene, pues, es una figura icónica desde hace cuatro años para el club, además de que, ya anunció que ahí quiere hacer su retiro, por ello dijo:

“Espero que no le den un bono de ética por declaraciones como esta. Tiene que hacer frente a sus responsabilidades."

¿Quién defendió al futbolista del PSG?

Historia de Thiago. Foto: co.marca.com

Tras las polémicas declaraciones fue su amigo y compatriota Thiago Silva el que salió en su defensa, pues publicó en sus redes sociales el siguiente y contundente mensaje para apoyarlo:

“Si necesitas a alguien fuerte a tu lado, debes saber que siempre estaré allí. La familia Silva te ama.”

Si quieres saber mas sobre este tema tienes que revisar Neymar se despide de la Selección de Brasil.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Con información de co.marca.com