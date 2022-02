Neymar podría unirse al PSG durante su enfrentamiento contra el Real Madrid

La superestrella brasileña del París SG Neymar, no juega desde finales de noviembre debido a un esguince de tobillo izquierdo; sin embargo, está disponible para la ida de octavos de final de la Liga de Campeones contra el Real Madrid el próximo martes.

Así pues sólo figura un jugador del PSG en la lista de lesionados comunicada por el club: el defensor central español Sergio Ramos, antiguo capitán del club blanco, que padece una lesión en el gemelo.

Como te compartimos en La Verdad Noticias, hace unos días también el jugador del PSG, Ángel Di María reveló que al finalizar la temporada ya no recibirá renovación de contrato.

Neymar en el partido PSG contra Real Madrid

Se pudo ver al jugador participando en los quince minutos de entrenamiento colectivo abierto a los medios.

El viernes, el técnico parisino Mauricio Pochettino se había mostrado optimista en cuanto a las opciones de contar con Neymar.

"La evolución de Neymar es muy buena. Espero que esté en el grupo, es un jugador importante para nosotros", había declarado el argentino.

El regreso del N.10, aunque podría no ser titular el martes ante su falta de ritmo, constituye una buena noticia para 'Poche', que recupera a uno de los hombres con mayor calidad y más decisivos de su elenco.

Lesionado ante el Saint-Etienne el 28 de noviembre, Neymar (30 años) volvió a realizar carrera continua el 26 de enero. Este lunes participó en los quince minutos de entrenamiento colectivo abierto a los medios.

El que no estará de momento ante sus antiguos compañeros es el jugador Sergio Ramos, después de que el PSG anunciase a finales de enero que se había lesionado de nuevo en el gemelo. El PSG no precisó la fecha de regreso para el ex central del Real Madrid. "Se analizará su evolución durante la semana", indicó el club de la capital francesa.

¿Cuántos goles lleva Messi en el PSG?

El jugador ha roto innumerables récords mundiales

Después de 17 temporadas en Barcelona, Lionel Messi arrancó su historia en París Saint-Germain, un equipo que cuenta con grandes figuras como Kylian Mbappé, Sergio Ramos, Ángel Di María y Leandro Paredes, entre otros.

Hasta el momento, Leo disputó 19 partidos, anotó 7 goles y brindó 5 asistencias en el conjunto de Mauricio Pochettino.

Después de haber batido prácticamente todos los récords y de ganar todos los títulos en los más de 15 años que ha estado desde que debutó como profesional, al delantero rosarino le toca escribir su propia historia en la capital de Francia.

