Neymar está 'SOBREVALORADO' y por ello no encabeza al Man United o al Liverpool

El chico del cartel brasileño produjo una de sus mejores actuaciones el miércoles por la noche cuando ayudó al PSG a una espectacular remontada sobre Atalanta para reservar su lugar en las semifinales de la Champions League.

Su actuación lo tuvo todo menos un gol. En ocasiones, fue casi un espectáculo de un solo hombre, ya que Neymar dirigió el juego para el PSG, pero fue culpable de un final realmente descarriado y desperdició varias oportunidades evidentes de anotar.

El periodista francés Julien Laurens en talkSPORT lo describió como 'increíble', 'imparable' e 'injugable' y señaló que sus 16 enfrentamientos exitosos fue lo máximo que cualquier jugador había logrado en un partido de la Champions League desde Lionel Messi en 2008.

"Debería haber marcado, pero cuando juega así, te guste o no su actitud y su personalidad, es uno de los mejores del mundo, sin duda", dijo el experto en fútbol francés.

Pese a demostrar su calidad de juego, aseguran que Neymar está sobrevalorado

Neymar Jr. está sobrevalorado

El ex defensor del Chelsea nunca ha sido un gran admirador del brasileño, y dijo a talkSPORT en marzo de 2019 que el extremo del Manchester City e Inglaterra, Raheem Sterling, es un mejor jugador.

Y a pesar de ver la brillante exhibición de Neymar contra el Atalanta, parece que la opinión de Cundy, presentador de The Sports Bar, no ha cambiado, diciendo que no está ni cerca del nivel de Messi, Cristiano Ronaldo o su compañero de equipo en el PSG, Kylian Mbappé.

En cambio, cree que está al mismo nivel que el fracaso del Real Madrid, Eden Hazard.

"Recuerdo haber dicho después de la Copa del Mundo que Gareth Southgate preferiría tener a Raheem Sterling en su equipo que a Neymar; no lo veo como un jugador de equipo", dijo el presentador de The Sports Bar.

“¿Es un futbolista maravilloso? Si. ¿Está sobrevalorado? ¡Sin duda!”

Según comentó, Neymar es el jugador más caro del mundo, ¡Ni siquiera es el mejor jugador del PSG! estás hablando de dos niveles totalmente diferentes, siguió diciendo.

“Neymar, veo las películas, los trucos, la habilidad, pero ¿veo a un jugador en la misma categoría que Messi, Ronaldo y Mbappé? No, no lo hago.

“No digo que Neymar no suponga una gran diferencia para un equipo, pero creo que está sobrevalorado”.

Cree que está en la misma categoría que Hazard. Son muy similares. No permitirá que Neymar, en su mejor momento, sea mejor que Hazard.

¿Entraría en el Liverpool?, preguntó el presentador y respondiendo así mismo, dijo que no sabe si Jurgen Klopp tendría la forma en que es como persona. Cree que Klopp profundiza en la personalidad de los jugadores.

“¿Mejora al Liverpool? Mbappé lo hace, pero no estoy seguro de que Neymar lo haga. Probablemente tendría a Salah sobre Neymar. Honestamente, tampoco creo que se meta en los tres delanteros del Manchester United”.

