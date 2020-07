New York Giants, deja ir a Aldrick Rosas ¿quién es su nuevo reemplazo?

Los New York Giants han dejado ir all ex pateador del Pro Bowl Aldrick Rosas antes del inicio del campamento de entrenamiento. Rosas confirmó su salida en Instagram, solo un día después de la fecha programada para que él llegara a las instalaciones de práctica del equipo para el campamento.

"Desearía haber actuado al nivel que sé que puedo jugar", escribió Rosas. "No tengo nada más que amor hacia New York Giants. Los valores de carácter, amor y familia se ven en la vida cotidiana en las instalaciones dentro del personal y la gerencia. Gracias a todos mis fanáticos que mostraron amor y apoyo a lo largo de los años".

The Giants ya consiguió reemplazo para Aldrick Rosas

Según los informes, The Giants, que no tenía pateadores en la lista después de liberar a Rosas, ya han encontrado su reemplazo. Según Matt Lombardo de NJ.com, los gigantes firmaron con el ex pateador de los Jets de Nueva York, Chandler Catanzaro, quien se retiró de la NFL en agosto pasado.

En su carrera de cinco años, Catanzaro convirtió el 83.8 por ciento de sus intentos en gol de campo con los Tampa Bay Buccaneers, Carolina Panthers, Arizona Cardinals y New York Jets. Tenía 10 de 16 (62.5 por ciento) en patadas en más de 50 yardas.

El futbolista Aldrick Rosas anunció su salida de Giants a través de su cuenta de instagram.

Catanzaro se retiró sorprendentemente en agosto pasado luego de una apertura de pretemporada olvidable en la que perdió dos puntos extra en una derrota de pretemporada de los Jets ante The Giants. Catanzaro falló una patada a la derecha y una a la izquierda en sus primeros dos intentos antes de finalmente lograr un acierto con 14 segundos restantes en el juego. Terminó 1 de 3 en puntos extra e hizo su único intento de gol de campo, con 34 yardas, en el segundo cuarto.

Aldrick Rosas ya estaba en la cuerda floja

Rosas ya estaba en “la cuerda floja” con The Giants y no solo por su mala temporada del 2019, cuando golpeó solo 12 de 17 intentos de gol de campo (70.6%) y 35 de 39 intentos de puntos extra (89.7%). Sino que además Rosas fue acusado de tres delitos menores derivados conducir a exceso de velocidad y de escapar del lugar del incidente en junio: conducir imprudentemente en una carretera, golpear y correr y daños a la propiedad, y conducir con una licencia suspendida o revocada debido a un DUI anterior de alcohol o drogas. La primera aparición en la corte de Rosas está programada para el 4 de septiembre.

Rosas fue condenado por conducir bajo los efectos del alcohol en 2016.

Los cargos de junio probablemente fueron la gota que colmó el vaso para The Giants, que en realidad presentó una oferta de segunda ronda a Rosas a principios de esta temporada baja. Rosas convirtió el 82.7% de sus intentos en gol de campo en sus tres temporadas combinadas, pero estuvo por debajo del 71% en dos de esas tres campañas.

Su temporada de Pro Bowl 2018 fue la más atípica, ya que Rosas conectó 32 de 33 intentos de gol de campo (97.0%) y 31 de 32 intentos de puntos extra (96.9%).

TE PUEDE INTERESAR: NFL: Jets y Giants jugarán a puerta cerrada en el MetLife Stadium

Rosas sólo logró convertir 1 de 5 en intentos en un gol de campo de más de 40 yardas la temporada pasada.