Netflix: Las dos películas que le han quitado el puesto número 1 a “13 Reasons Why”/Foto: Cosmopolitan

Bueno, “13 Reasons Why” se mantuvo en el puesto número 1 en la lista de los 10 mejores de Netflix durante dos fines de semana completos, pero en el último minuto, no fue superado por uno, sino por dos nuevas ofertas de Netflix.

Sorprendentemente, mientras 13 Reasons Why sigue siendo el programa #1 en el servicio, seguido de cerca por Alexa & Katie y Space Force, las dos nuevas ofertas que lo desaprovecharon son ambas películas, que rara vez se ven en el lugar #1, y mucho menos #1 y #2.

En segundo lugar tenemos 365 días o 365 DNI, una película polaca lanzada en febrero de 2020 a la que Netflix se ha enganchado los derechos. Y es tan alto porque bueno, se supone que es increíblemente ... ¿Caliente?

Si bien las críticas de la audiencia para la trama real de la película han sido pobres (36% en Rotten Tomatoes sin consenso crítico aún), la película se ha extendido como un reguero de pólvora en las redes sociales simplemente por su atractivo sexual, y muchos lo comparan con la saga de 50 Shades of Grey pero aún más... Intensa.

365 DNI es protagonizada por Michele Morrone y Anna Maria Sieklucka. Una película polaca que ha generado amor y odio en los usuarios de las redes sociales/Foto: Estrenos Online

No es algo que hubiera esperado ver tan alto en una lista de los diez mejores de Netflix, pero aquí estamos, es una nueva era.

Pero la película más importante es probablemente cuál es el primer lugar, que sería la nueva película de Spike Lee, Da 5 Bloods, una historia sobre veteranos negros de Vietnam que regresan al país después de la guerra para encontrar un tesoro que enterraron allí, naturalmente con comentarios sobre América y raza.

Da 5 Bloods se beneficia primero de ser ... Una película extremadamente buena. Tiene un 92% en Rotten Tomatoes y un 81 en Metacritic, ambos bastante altos para esos sitios respectivos.

Pero también recibió un impulso porque Netflix ha decidido presentar una serie de películas, espectáculos y documentales hechos por personas negras y enfocados en ellos cuando inicias sesión, incluidos los 13°, When They See Us y sí, Da 5 Bloods, que a menudo es la primera recomendación, por lo que también ayudó a impulsar sus perspectivas.

El final de 13 Reasons Why

13 Reasons Why realmente no necesitó atraer a los grandes espectadores porque esta siempre iba a ser la última temporada del programa sin importar qué.

La serie está terminando después de la temporada 4 aquí, que hasta ahora parece ser recibida con más calidez que las temporadas 2 y 3, por lo menos, si se cree en los críticos y el público.