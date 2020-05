Nery Castillo ARMA POLÉMICA con ex entrenador.

El ex futbolista Nery Castillo tenía un gran talento para jugar, pero su actitud lo llevó a terminar de manera prematura su carrera en las canchas y ahora se ha comenzado a circular la información que polemiza cuando falleció la madre del ex seleccionado azteca y que tuvo un problema con un ex entrenador que no lo dejó ir al funeral de su progenitora.

Hace algunas semanas el ex futbolista Nery Castillo detalló a la prensa griega el trago amargo que vivió en el club ucraniano del Shakhtar debido a que el entrenador le negó el permiso para despedir a su mamá en 2009.

Nery Castillo en el Manchester City.

Polémica de Nery Castillo

“El 8 de enero de 2009, mi madre murió. Tuvimos un descanso para el campeonato con Shakhtar. Mi padre me llama desde Uruguay y me dice que mi madre cayó en coma. Estuve en Grecia, voy directo a Uruguay el mismo día el 29 de diciembre. Tenía que estar en Ucrania el 7 de enero con Shakhtar”, sentenció Nery Castillo.

Recientemente se reveló parte de lo que fue la plática que ha generado polémica en redes sociales de la situación vivida con Nery Castillo.

Te Puede Interesar: Nery Castillo EXPLOTA contra Gustavo Matosas (FOTOS)