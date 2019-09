'Negro' Medina asegura que en Cruz Azul siguen ARDIDOS por la Final del Clausura 2013.

La polémica en el futbol mexicano siempre es semana a semana, pero luego de seis años el silbante Paul Delgadillo revivió una herida muy grande en la gente del Cruz Azul que difícilmente sanará, luego de aceptar que se equivocó al no marcar una falta en el primer gol de la remontada del América en la Final del Clausura 2013, le han llovido las críticas por parte de los involucrados y en esta ocasión el mediocampista Juan Carlos ‘Negro’ Medina dijo que los Cementeros se encuentran ‘ardidos’.

"La verdad es que a mí me causa mucha risa el tema, los comentarios que hacen porque creo que es al final por todo lo que se dio, pero bueno”, dijo el campeón con América

Para Juan Carlos ‘Negro’ Medina los jugadores del Cruz Azul que perdieron la Final del Torneo de Clausura 2013 siguen dolidos por caer ante 10 jugadores, además se preguntó qué se podía hacer luego de tantos años de aquella final.

“Puede ser que están ardidos y con sentimientos. La verdad es que a mí me causa mucha risa el tema, los comentarios que hacen porque creo que es al final por todo lo que se dio, pero bueno”, dijo Medina. En entrevista con Notimex, el “Negrito” indicó que esta situación ya quedó en el pasado y que ya nada se puede hacer, “ni modo de quitarle el título al América”, dijo. “¿Y qué van a hacer? ¿Van a repetir la final? ¿Le van a quitar el título al club? No va pasar nada, lo que pasó ahí ya sucedió y ahí se quedan las cosas”, apuntó.

Paul Delgadillo reconoció que el gol de Aquivaldo Mosquera que abrió la puerta al milagro de las Águilas tuvo que haberse marcado falta



Además el ex futbolista del conjunto americanista dijo que lleva una buena relación de amistad con Jesús Corona y con Gerardo Flores, quienes han salido a dar su opinión respecto a las polémicas declaraciones de Paul Delgadillo, el silbante que dirigió aquella Final del Clausura 2013.

"Yo les tocaría el tema de broma, lo haría de una forma chusca porque si nos tiramos ‘carrilla’, así nos llevamos, pero dígase lo que se diga ¿qué van a hacer?”. Destacó que se debería hablar nuevamente con el ex silbante Delgadillo para conocer exactamente en qué sentido dio su declaración y además dijo que los temas que ocurren en la cancha se quedan ahí.

“Creo que hay que interpretar bien lo que dijo Paul, deberían volverle a preguntar en qué sentido lo dijo, pase lo que pase el tema ya quedó ahí, será un tema para la historia. No va a cambiar nada, es una realidad y no sé por qué sacan esas cosas”, declaró el ex americanista.

