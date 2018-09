"Necesito ser más regular para estar en el Tri", Alfredo Saldívar

Todo esfuerzo merece su recompensa, y eso lo sabe muy bien Alfredo Saldívar, pues debido a sus buenas actuaciones en la Liga y Copa MX han empezado rumores de su posible llegada para salvaguardar el marco Tricolor, en una próxima convocatoria de la Selección de México y aprovechando las modificaciones y renovación del combinado nacional.

En su regreso de Guadalajara, tras conseguir eliminar a las Chivas y quebrar una mala racha de 36 años sin derrotar al cuadro rojiblanco en su casa, Saldívar se mostró contento porque se le vincule con el cuadro nacional aunque está consciente que para su llegada se ve obligado a ser más regular.

“A lo mejor pasa por el tema de que necesito ser un portero regular de tiempo, no solo de este torneo, siempre he pensado que para estar en Selección tienes que estar en un momento, no solo de dos, tres partidos, sino de tiempo atrás”, declaró este jueves en el aeropuerto de la Ciudad de México.

"Necesito ser más regular para estar en el Tri", Alfredo Saldívar

“Es ganarse ese puesto, ese llamado con buenos torneos; al final, la ilusión y las ganas de estar ahí las tendré siempre y el día que me toque iré con esa alegría y esas ganas de defender a mi país”.

Depende de él llegar al Tri

Teniendo 28 años, el guardameta de los Pumas comentó que está pasando un momento de plenitud en su trayectoria futbolística, por lo que únicamente su buen desempeño lo llevarán a tener un papel en la Selección Azteca.

“Me han preguntado muchas veces este torneo, la verdad me saca una sonrisa que de pronto te empiecen a preguntar eso, al final la decisión es del DT, pero solo es con trabajo, disfruto estar en Pumas, estoy en un pleno de mi carrera y disfrutarlo y las cosas pasan por sí solas”.