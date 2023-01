Narco Fiesta Cata: Liga MX y Cruz Azul tardan 3 días en revelar postura y sanción

Tras el escándalo de la narco-fiesta realizada por Julio César 'Cata' Domínguez en el cumpleaños 12 de su hijo, la Liga MX y Cruz Azul tardaron tres días en revelar postura institucional y sanciones al jugador que no hicieron públicas.

En un hecho sin precedentes, ambas entidades, liga nacional y el equipo cementero optaron por difundir desde las redes sociales su postura institucional, luego de la controversia suscitada por la celebración que coincidió con la apehensión de Ovidio 'El Ratón' Guzmán, hijo de 'El Chapo' Joaquín Guzmán Loera, apenas el 5 de enero del año en curso.

El jugador cruzazulino celebró a su hijo Matías con un festejo en el que los amigos del cumpleañero y él mismo vestían de negro con pasamontañas y armas de juguete, apenas dos días después de la recaptura de Ovidio, en unsuceso que costó la vida de 10 militares.

Tres días después de las fotos de la fiesta que el propio 'Cata' Domínguez hizo públicas en sus redes sociales la Liga MX y Cruz Azul emitieron su postura institucional conjunta con la reprobación del hecho.

El comunicado conjunto entre la Liga MX y Cruz Azul expone la postura también compartida en relación con" los lamentables e inaceptables hechos" difundidos el sábado anterior, 7 de enero de 2023).

"En relación con los lamentables e inaceptables hechos difundidos el sábado pasado, protagonizados por el jugador Julio César Domínguez, la LigMX (sic) y el Club Cruz Azul informan:

"1. Las dos instituciones reprueban los hechos y rechazan cualquier manifestación que promueva la violencia.

"2. El Club de futbol Cruz Azul, de acuerdo con su reglamento interno, desde el primer momento tomó medidas preventivas y correctivas para resolver esta situación y evitar que se repita. Además, el club brindará apoyo, capacitación y sensibilización al jugador en relación con este delicado tema.

"3. Se acordó que el jugador dará un mensaje a la opinión pública para fijar su postura y versión de los hechos", expone la misiva conlos logos de Cruz Azul y de la Liga MX, no de la Liga BBVA MX, por la presumible intención de desvincular a la banca que también promueve a La Liga española sobre el tema.

El comunicado remata con que la Liga MX y el Club Cruz Azul reiteran su rechazo a todo comportamiento que falte a la ética profesional y a la manifestación de cualquier acto que incite a la violencia.

El 'Cata' se vuelve a disculpar

Domínguez, quien se disculpó en una primera ocasión con un comunicado sin membretes sobre el hecho de hacer una fiesta com temática de narcos el domingo 8 de enero de 2023, ahora emitió una conferencia n la que una vez más admite su error.

Dijo que con el tema de la fiesta quiso emular un videojuego.

“Como lo exprese anteriormente, reconozco que esas imágenes no son las que México necesita y me he comprometido a convertirme en un referente que promueva los valores de la Liga MX y de mi club y a mantener un comportamiento ejemplar dentro y fuera de la cancha (....). Una sincera disculpa”, expuso 'Cata'.

Puede ser desafiliado

En su artículo 7, el Código de Ética de la Liga MX establece que todos los participantes de la competencia deben cumplir con los ordenamientos jurídicos que regulan el futbol federado.

“Independientemente de la idelología de las personas y del respeto que se les debe otorgar, todo el que está sujeto a la aplicación de este Código de Ética deberá mantener una posición neutral ante asuntos de carácter religioso y político”, expone el documento'

'Cata', de 35 años de edad, acaba de cumplir 600 partidos como integrante de La Máquina, para ostentar la cifra máxima e histórica enfundado en los colores d eun mismo equipo.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

¡Sigue al autor de esta nota en su archivo de La Verdad Noticias y en sus redes sociales Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y YouTube!