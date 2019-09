Napoli le PROHIBE al 'Chucky' Lozano y a su familia peculiar situación.

Hace algunos días el futbolista mexicano Hirving Lozano llegó al Napoli procedente del PSV de Holanda, hizo su debut con anotación en la derrota de 4-3 ante la Juventus, pero eso no ha sido lo más sorprendente; lo que ha dado de que hablar en las últimas horas es una prohibición que le ha hecho la escuadra de la Serie A al ‘Chucky’ y a su familia.

Lo que pretende el conjunto napolitano es que el futbolista azteca de 24 años de edad mantenga un perfil bajo y se encuentra lejos de las polémicas, esto para estar enfocado al 100% en su carrera futbolística. La peculiar prohibición que la directiva del Napoli le hizo al ‘Chucky’ Lozano fue el no dar declaraciones a los medios de comunicación hasta que ellos le autoricen hablar.

Dicha norma impuesta al futbolista de la Selección Mexicana no solamente es para él, de igual manera es para su familia y los amigos más cercanos a Hirving Lozano. Lo que pretende la directiva napolitana es que no se digan cosas que no deba saber la prensa, pues luego se genera un ambiente hostil en el seno del club; algo similar a lo que se vivió en el Inter de Milán con la situación de Wanda Nara y Mauro Icardi.

Con esta prohibición el Napoli busca cuidar los derechos de imagen de Hirving ‘Chucky’ Lozano, que en la actualidad genera 3 millones de dólares anuales, una cantidad que maneja la escuadra de la Serie A.

Sin duda el conjunto del Napoli toma medidas para que el atacante de la Selección Mexicana se encuentre enfocado en las cuestiones cancha y no tenga situaciones que afecten en su carrera y en los intereses del equipo italiano.

