Naoya Inoue revela fuertes FRACTURAS tras combate con Nonito Donaires (video)

Luego de la excelente demostración boxística del filipino Nonito Donaire en la final de la World Boxing Super Series ante el campoeón japonés Naoya Inoue, quien verdaderamente aguantó como un roble los brutales embates de Donaire para venir de atrás y ganar la pelea a pesar de sus heridas, Naoya reveló que sufrió una fractura en el hueso orbital derecho y terminó con la nariz destrozada durante la batlla.

Naoya confesó sus heridas en Instagram

El peleador nipón reconoció en un post a través de su cuenta oficial de Instagram, que por momentos tenía doble visión en su ojo derecho que terminó cortado y lacerado por lo duro de la contienda celebrada en Saitama, Inoue también reveló la nueva lesión en la nariz, aunque no requerirá cirugía y tampoco interrumpirá sus planes para el año 2020, en donde ya tiene pactados tres duelos, dos en suelo estadounidense y uno más en su natal Japón.

“Tengo un anuncio. Les dije que no había nada anormal en mi ojo derecho, pero me fracturé el hueso orbital del ojo derecho con un gancho de izquierda en el segundo round. Afortunadamente no me operaron y estaré en reposo. No alterará los planes para el próximo año, así que haré lo mejor que pueda. Por cierto, mi nariz estaba rota, ese gancho de izquierda fue muy duro”, escribió en sus redes sociales el boxeador.

Naoya Inoue se llevó el triunfo por decisión unánime con lo cual logró unificar los campeonatos de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), además de conquistar el trofeo Muhammad Ali. Pero la postal que se llevó la noche fue que el japonés le prestó el cetro conseguido a Nonito Donaire quien había prometido llevárselo a sus hijos, momento que compartió en su cuenta personal de Twitter.

