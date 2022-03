Naomi Osaka fue insultada por aficionado en Indian Wells y ella rompió en llanto

La tenista quedó afectada por la ofensa verbal del aficionado/Foto: LatinUs | USA TODAY Sports, X02835

La tenista japonesa, Naomi Osaka, rompió en llanto durante su eliminación del torneo de Indian Wells, tras perder 6-0 y 6-4 ante la rusa Veronika Kudermetova en un partido en el que Osaka fue insultada por un aficionado durante el primer juego.

Desde que comenzó el partido, la ganadora de cuatro títulos Grand Slam, que bajó a la posición número 78 del ránking mundial, oyó un insulto desde la grada y pidió a la jueza intervenir para que la persona fuera alejada de la pista. Sin embargo, la jueza no pudo satisfacer a la japonesa porque no fue posible localizar al responsable.

La salud mental de la tenista Naomi Osaka está preocupando a sus seguidores, especialmente después de que alguien del público desde las gradas le gritó “¡Osaka, apestas!”, algo que hizo que la japonesa de 24 años de edad no pudiera contener las lágrimas.

Naomi Osaka muy afectada por las ofensas que recibió en Indian Wells

Naomi quedó muy afectada por lo ocurrido/Foto: LA Times

Al acabar el partido, en la entrevista en la pista, Naomi Osaka rompió a llorar, muy dolida por lo sucedido. Con la voz rota por las lágrimas, dio las gracias a los muchos aficionados que le manifestaron su apoyo durante el partido y reconoció que el insulto que oyó la desestabilizó.

“Para ser sincera, me han gritado antes, y no me importó mucho, pero que me griten aquí…”, dijo la tenista.

“Vi un video de Venus y Serena (Williams) insultadas aquí, si no lo han visto deberían hacerlo”, mencionó Osaka. “No sé por qué, pero me afectó y pensé mucho en ello. Intento no llorar”, agregó, muy afectada por lo ocurrido en Indian Wells.

Recordemos que las hermanas Williams fueron ofendidas por aficionados en Indian Wells en 2001. Su padre, Richard Williams, dijo que había recibido insultos racistas. Las dos hermanas boicotearon el torneo durante años hasta regresar finalmente.

Naomi Osaka lucha contra la depresión

La tenista intenta no arriesgar su salud mental por su carrera/Foto: Excélsior

Naomi Osaka ha dicho que sufre problemas de depresión desde que ganó el Abierto de Estados Unidos en 2018 en una controvertida final contra Serena Williams. El año pasado se retiró de Roland Garros por salud mental.

