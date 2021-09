Naomi Osaka dice que podría descansar del tenis tras perder en el US Open.

Después de una derrota cerrada en el Abierto de Estados Unidos, una llorosa Naomi Osaka dijo a los periodistas que podría tomarse un descanso indefinido del tenis, marcando otro revés en lo que ha sido un año turbulento y difícil para la superestrella del tenis.

"Siento que para mí, recientemente, como cuando gano, no me siento feliz. Me siento más como un alivio. Y luego, cuando pierdo, me siento muy triste", dijo Osaka en la conferencia de prensa posterior al partido el viernes por la noche, con la voz quebrada. "No creo que eso sea normal", sentenció.

Cuando comenzó a llorar, el moderador trató de cortar la conferencia de prensa, pero Naomi Osaka insistió en continuar, diciendo que había llegado a un punto en el que estaba "tratando de averiguar qué quiero hacer".

Naomi Osaka se tomará un descanso del tenis

"Honestamente, no sé cuándo voy a jugar mi próximo partido de tenis", dijo, Osaka disculpándose mientras se secaba las lágrimas. "Creo que me voy a tomar un descanso de jugar por un tiempo". La Verdad Noticias informa que, ha sido un año de extremos para la atleta femenina mejor pagada del mundo y una de las mayores celebridades en deportes.

La campeona defensora del Abierto de Estados Unidos, de 23 años, estaba haciendo su primera aparición en un Grand Slam, y solo su tercera aparición en el torneo en general, desde que abandonó el Abierto de Francia en mayo.

Cuando comenzó el torneo, Osaka dijo que estaba trabajando para ser más positiva, escribiendo en su cuenta de Twitter sobre sus luchas con la autoestima y diciendo que "trataría de celebrarme más a mí misma y a mis logros".

¿Quién es Naomi Osaka?

Osaka comenzó a jugar al tenis a la edad de 3 años. Creció en los Estados Unidos, pero tiene la ciudadanía japonesa y representa a Japón en la cancha (su madre es de Japón, su padre de Haití). Naomi Osaka cuenta con un servicio de 120 millas por hora, fue la primera jugadora japonesa en ganar un título de Grand Slam y se convirtió en la primera tenista asiática en ocupar el puesto número 1 del mundo.

Naomi Osaka se convirtió en la jugadora número 1 del mundo en tenis femenino después de sus victorias en Grand Slam en el Abierto de Estados Unidos 2018 y el Abierto de Australia 2019. Fue la primera jugadora asiática, masculina o femenina, en alcanzar este primer puesto.

