Nahuel Guzmán sigue DANDO positivo pero JUGARÁ con Tigres.

El cancerbero de los Tigres, Nahuel Guzmán, hace ya un mes que se contagió de coronavirus y en sus exámenes sigue arrojando positivo; pero ante ello el cuadro felino seguirá ocupando bajo los tres postes al portero sudamericano.

Y es que en el inicio de la presente semana se supo que tras someterse a otra prueba para ver su situación con el coronavirus, el arquero de 34 años de edad arrojó de igual forma positivo.

Aunque es oportuno mencionar que Nahuel Guzmán reapareció en el duelo en el que los Tigres igualaron a un gol en partido por la Jornada 9 del Guardianes 2020 de la Liga MX y en el del fin de semana en el que ganaron 2-0 al Atlas el fin de semana.

Nahuel jugará en Liga MX a pesar de positivo

A la plantilla de los Tigres le hicieron pruebas el lunes y la del guardameta Nahuel Guzmán otra vez salió positiva, pero seguirá con permiso de la Liga MX para entrenar y jugar, avalado por un estudio que comprueba que el jugador ya no es contagioso su caso.

El ‘Patón’ dio positivo por primera ocasión el pasado 12 de agosto y desde entonces se ha visto sometido a seis pruebas en las que ha dado positivo, pero que pudo reaparecer el pasado 9 de septiembre en el duelo de León vs Tigres. Mientras el cancerbero sudamericano no estuvo en la portería felina de las Jornadas 5 a la 8, el equipo de San Nicolás de los Garza no pudo ganar, de ahí la efusividad con la que en días pasados anunciaron su reincorporación.

Y es que en dos duelos el cuadro de Ricardo ‘Tuca’ Ferreti empató ante La Fiera y doblego a los de La Comarca Lagunera y este fin de semana en el marco de la onceava fecha de la Liga MX estarán recibiendo en ‘El Volcán’ al equipo del Querétaro.