Nahuel Guzmán quiere jugar en la Kings League, ¿lo contratará Piqué?

La Kings League se ha vuelto un tema muy importante desde su creación, al grado de que varios jugadores de renombre decidieron entrar a la competición como el 'Chicharito', Joan Capdevila, Gerardo Torrado y otros más a la creación de Piqué e Ibai Llanos, pero ahora el que se quiere unir es Nahuel Guzmán, portero de los Tigres.

Durante las pláticas que tuvo con su compañero de equipo, Igor Lichnovsky, el guardameta argentina admitió públicamente que él estaría encantado de competir con alguno de los equipos que formaan parte de esta liga nueva con reglas totalmente distintas.

Incluso aseguró que, si lo tientan, él podría irse a jugar algún partido durante la Fecha FIFA, aunque para eso necesitaría que los Tigres aprueben que juegue en otra competencia que i siquiera está registrada ante FIFA y podría provocarle alguna lesión

“No me tentés, ¿no me mirás? Qué lindo sería un fin de semana, en la Fecha FIFA, ir a jugar allá. A mí me gusta mucho, hay una chica regia. ¿Cuál es el equipo de la chica regia? Pio FC, es Rivers. Van últimos igual, son un desastre”, comentó.

¿Cuánto cuesta Nahuel Guzmán?

En su momento fue convocado por Argentina

Actualmente, tiene más de 35 años y lleva varios años con los Tigres, además de haber disputado un Mundial con Argentina, pero el precio del arquero sudamericano ha bajado debido a varias circunstancias como su propia edad o la liga donde juega.

De acuerdo con Transfermarkt, su precio ronda los 1.2 millones de dólares, cuando en su momento llegó a estar ubicado en los tres, durante el momento que llegó a una final de Libertadores y estaba con la Selección de su país como uno de los titulares.

¿Piqué contratará a Nahuel Guzmán?

Aseguró que quiere jugar en la Kings League

Aunque termine jugando algún partido en esta liga, lo que estpa claro es que terminaría yendo para apoyar el Pio FC, propiedad de una streamer mexicana que se encuentra como la presidenta de la institución que va última en la Kings League.

Por lo cual, no sería Piqué directamente quien contrataría a Nahuel Guzmán, pero sí estaría dentro de la liga que el español administra, luego de toda su polémica con Shakira y que decidiera responder usando un Twnigo y relojes Casio.

