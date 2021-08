Nahuel Guzmán ignora a Rogelio Funes Mori en Juego de Estrellas y causa polémica

Una nueva polémica se ha desatado en el mundo del deporte, pues Nahuel Guzmán, uno de los grandes protagonistas del reto de habilidades del Juego de Estrellas entre la Liga MX y la MLS, “ignoro” a Rogelio Funes Mori.

El portero del Club de Tigres no solo llamó la atención por sus increíbles atajadas, sino también por no haber saludado a Funes Mori, el delantero del CF Monterrey.

Tal como se puede observar en el video compartido en redes sociales Nahuel fue presentado y el salió muy entusiasmado, saludo a los árbitros y al parecer olvidó que la presentación seguía.

Después de Guzmán fue anunciado el delantero Funes Mori quien se acercó donde estaba el portero del Club de Tigres para saludarlo, pero “Patón” no le contesto el saludo, lo que sin duda fue un momento bastante incómodo.

¿Por qué Patón no saludó a Rogelio Funes Mori?

En redes sociales usuarios asegurarón que Guzmán no saludo al “Mellizo” por la rivalidad que existe entre el Club de Tigres y el C Monterrey, pues ambos han tenido que enfrentarse en los Clásicos. Esta teoría por supuesto hizo que las críticas le llovieran a Nahuel, pues fans aseguraron que no debió llevar su rivalidad al Juego de Estrellas.

Sin embargo a juzgar por el video comprtido en redes sociales, no se trató de un “desplante” u orgullo, sino más bien de una distracción por parte del portero argentino, quien al parecer no se percató del saludo de Rogelio Funes.

Además minutos más tarde los dos futbolistas se saludaron de una forma bastante cordial, sin faltas de respeto o problemas, por lo que todo parece indicar que Nahuel no quiso ignorar a Funes Mori, solo que no se percató de su saludo.

¿Cuándo llegó Nahuel Guzmán a Tigres?

El futbolista juega para Tigres desde 2014

El futbolista argentino juega como arquero en el Club Tigres de la UANL de la Primera División de México desde el Apertura 2014. El portero se ha convertido en uno de los jugadores favoritos del público, incluso la afición de Tigres asegura que Nahuel Guzmán es el mejor portero de la historia y en esta ocasión, pese a que “ignoró” al delantero Rogelio Funes Mori, fue uno de los grandes protagonistas del reto de habilidades del Juego de Estrellas.

