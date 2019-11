Nadal sufre lesión y se retira del Master de París.

Rafa Nadal lamentó su retirada en semifinales del Masters 1.000 de París-Bercy, el último de la temporada, por culpa de un latigazo en el músculo abdominal y deseó jugar en Londres el torneo de maestros, el único importante que no tiene en su palmarés, porque se trata de su "gran ilusión".

Había hecho un buen calentamiento, no tenía ninguna molestia, pero en uno de mis últimos saques he notado algo en el abdominal. Estaba golpeando la pelota, girando hacia abajo, y he sentido un tirón en el recto. La sensación es que me he roto algo. No ha sido muy brutal, pero sí que lo he sentido inmediatamente. Eso quiere decir que alguna pequeña fibra ha saltado. Lo pequeña que es la rotura no lo sé", dijo Nadal a la ATP.

Tras ese notar ese "algo", el balear realizó dos saques más y se marchó a ver al médico del torneo para realizarse una ecografía. "Hemos decidido esperar una hora y media más porque cuando pasan cosas así es muy difícil apreciarlas inmediatamente", aseguró el número dos del mundo.

"Las imágenes musculares son complicadas de analizar con precisión total, pero una hora y media después se apreciaba algo más. Cuando hemos vuelto la imagen había cambiado, se veían las fibras difusas. El especialista nos ha dicho que la imagen era peor", añadió el de Manacor.

Nadal se reunió con Carlos Moyà, su entrenador, y Rafael Maymò, su fisioterapeuta, además de realizar una llamada telefónica a su doctor de confianza, Ángel Ruiz Cotorro. Entre los cuatro decidieron que lo mejor era optar por la retirada para llegar con opciones al tramo final de temporada.

"Existía un riesgo muy importante de empeorar lo que había si jugaba. "Tenía dudas, pero mi ilusión por jugar me ha hecho volver a la pista. He calentado cinco minutos. Jugando desde el fondo de la pista, por abajo, no me duele. El problema es que sacando lo noto", insistió.

