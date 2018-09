Nadal se lesiona y Del Potro avanza a la Final del US Open.

Luego de una dolencia en la rodilla que evitó que Rafael Nadala pudiera continuar en el partido de Semifinal lo dejó fuera de revalidar el título, por lo que el argentino Juan Martín del Potro accedió a la Final del US Open.

El argentino se estaba imponiendo al español por 7-6 y 6-2, cuando Rafa Nadal tuvo que ser atendido en varias ocasiones y posteriormente tuvo que abandonar el encuentro, hecho que significó el pase de Juan Martín del Potro a la Final del US Open.

“Hubiera estado bueno ganar en igualdad de condiciones, la parte del partido que fue normal estuvo parejo, fue un partidazo", dijo Del Potro tras el partido. "Esta no es la mejor manera de ganar (...) no me gusta verlo salir así de la cancha (a Nadal) porque es un gran luchador, pero estoy feliz. La clave del partido fue el primer set. Estoy muy feliz de volver a la final", agregó.