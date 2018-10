Nadal es baja del Master 1000 de París y Djokovic es #1 de la ATP.

Luego de que el tenista español Rafael Nadal anunciara que no estaría en el Masters 1000 de París, asegura que el tenista serbio Novak Djokovic se coloque como el número 1 de la cima de la clasificación de la ATP.

Cabe destacar que el tenista serbio ha tenido una segundad mitad de temporada brillante, lo que ha hecho que subiera posiciones.

El tenista español anunció que sentía algunos dolores al momento de los servicios y que los doctores recomendaron un descanso para que no fuera más grave la lesión.

"Sentí algo en los abdominales desde hace días, sobre todo al servicio. Los médicos me recomendaron que no jugara", declaró el mallorquín, que no juega un partido oficial desde su abandono en semifinales del US Open a comienzos de septiembre.

Para que el tenista Novak Djokovic pueda tomar la cima de la ATP, solamente tendrá que avanzar una ronda más que Rafael Nadal.