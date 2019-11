Nadadores mexicanos van por puntos para Tokio 2020 SIN APOYO.

Nelson Vargas ha denunciado a la Federación Mexicana de Natación (FMN) de no haber entregado los recursos a los nadadores para ir a eventos a Estado Unidos, en donde estarán buscando lograr su clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Algo que le ha indignado y que no permitirá que los atletas no puedan competir para ir a la justal del verano entrante.

“Es un evento muy importante. Es increíble que la FMN decida no apoyar a los nadadores que están muy cerca de poder alcanzar las marcas para meterse a participar en Juegos Olímpicos. Nosotros apoyamos incondicionalmente, pero la FMN recibe recursos para que los nadadores puedan tener ese apoyo”.

Vargas explota en contra de la Federación Mexicana de Natación

Las declaraciones de Nelson Vargas se debieron a que tuvo que desembolsar cerca de 90 mil pesos para poder mandar a los nadadores mexicanos a Greensboro, Carolina del Norte, en donde podrán tener la opción de buscar dar las marcas para obtener un pase a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Los nadadores mexicanos: Luis Campos, Horus Briceño, Lorenzo Loria, Iván Domínguez, Said Reveles, Jorge Iga, Daniel Ramírez, Ayumi Macías, Melissa Rodríguez, Monika González y Ángel Martínez, son quienes este fin de semana en Estados Unidos buscan su pase a la justa veraniega del año entrante y que sin el apoyo de la Federación Mexicana de Natación participan en el TYR Pro Swim Series.

En diciembre será el US Open, en Atlanta, otro evento donde se pueden dar marcas y al que la FMN de nuevo no apoyará. “Vamos a buscar de una u otra forma apoyarlos. Es una lástima que seamos nosotros y no la FMN, que es su trabajo”, sentenció Nelson Vargas.

