Nadadora se desmaya en plena competencia y es rescatada por su entrenadora.

Un momento aterrador ocurrió el miércoles en el Campeonato Mundial FINA 2022, cuando la nadadora del equipo de EE.UU. Anita Alvarez se desmayó durante la final libre en solitario.

Álvarez se hundió hasta el fondo de la piscina antes de que su entrenadora, Andrea Fuentes, saltara para rescatarla.

“Fue un gran susto. Tuve que saltar porque los socorristas no lo estaban haciendo. Me asusté porque vi que no respiraba, pero ahora está muy bien”, dijo Fuentes en una entrevista con MARCA.

La nadadora abandonó el lugar en camilla

La nadadora abandonó el lugar en camilla.

Álvarez recibió atención médica inmediata y parece estar bien ahora. Fuentes dijo a MARCA que el plan de la nadadora es descansar todo el jueves con la esperanza de poder competir en la prueba libre por equipos del viernes.

Como informamos en La Verdad Noticias, Álvarez se someterá a pruebas en los próximos días para tratar de averiguar la causa de su desmayo.

Anita Álvarez disputaba su tercer Campeonato Mundial

Anita Álvarez disputaba su tercer Campeonato Mundial.

Anita Álvarez, de 25 años, competía por una medalla en su tercer viaje al Campeonato Mundial. Ella no vio el podio, terminando séptima.

La nadadora japonesa Yukiko Inui se llevó el oro, Marta Fiedina ganó la plata para Ucrania y Evangelia Platanioti ganó el bronce para Grecia.

Desafortunadamente, Álvarez tiene un historial de desmayos. También se desmayó mientras hacía su rutina de natación artística el año pasado en el clasificatorio olímpico de Barcelona. Después de ese incidente, su madre le dijo a WIVB que había visto a su hija desmayarse antes, pero no durante una competencia.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!