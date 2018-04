Nacional: Reportera de deportes es acosada por aficionado durante una transmisión en vivo

Al término del encuentro entre Chivas y Toronto fueron varios aficionados tapatíos quienes se dirigieron al monumento representativo más conocido de la ciudad con la principal intención de celebrar el triunfo de los rojiblancos ante Toronto.

Por su parte, la reportera de deportes María Fernanda Mora también acudió al lugar para realizar su trabajo de comunicar en vivo para Central Fox los festejos desde aquel lugar.

Sin embargo, al término del enlace las cámaras dejan ver el momento preciso en el que ella golpea con el micrófono a uno de los "chivahermanos".

Minutos después manifestó a través de su cuenta oficial de Twitter (@marifermora90) que había sido manoseada en repetidas ocasiones mientras se encontraba a cuadro, esto al responder a un usuario quien afirmaba que "no le había pasado nada" .

"Te cuento lo que me pasó, para que no andes diciendo estupideces. Me manosearon varias veces mientras estaba a cuadro. Varias! Gracias por tu opinión no pedida", escribió la reportera.