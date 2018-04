Nacional: La reportera, María Fernanda Mora quien fue víctima de acoso declaró y narró lo sucedido

La periodista deportivo María Fernanda Mora declaró tras los hechos ocurridos en La Minerva, donde sufrió acoso físico por parte de un aficionado de Chivas con el objetivo de narrar a detalle lo sucedido esa noche en Guadalajara.

Luego de que se viralizara el video donde María Fernanda fue acosada en vivo durante una transmisión de la cadena Fox Sports, la periodista público a través de su cuenta oficial de Twitter la versión de los hechos.

María Fernanda Mora

En el comunicado narró:

"A la opinión pública, lo que me sucedió la madrugada del pasado jueves en La Fuente de La Minerva, en Guadalajara, durante los festejos de la Liga de Campeones, le sucede a miles de mujeres todos los días en infinidad de espacios públicos.

La diferencia radica en que a mí me pasó durante un enlace en vivo por televisión y que decidí defenderme. Mi reacción fue lo que convirtió el hecho en algo viral.

A los que dicen que exagere porque se trató de un "arrimón", les comento: hasta una mirada lasciva vulnera a una mujer. Pero no, no fue un "arrimón", y explico lo que aconteció, no porque tenga que hacerlo, sino porque quiero hacerlo.

Durante el enlace, este pseudoaficionado me agarró un glúteo. Pensé "Puede ser un roce accidental a causa de los empujones de la gente", Y continué frente a la cámara.

Este sujeto, envalentonado porque no reacciona y seguí haciendo mi trabajo, me metió la mano entre los glúteos en dos ocasiones más. Decidí defenderme.

María Fernanda Mora

No me arrepiento en lo absoluto de mi manera de actuar ante su ataque porque anteriormente ya había sufrido de acoso en el desempeño de mi labor periodística. No lamento en la forma en la que me defendí porque las mujeres NO NOS VAMOS A DEJAR y NO NOS VAMOS A CALLAR. Hay que dejarlo muy en claro. El problema siempre es el agresor, no nosotras.

El hecho no es salir de noche sola, no es caminar por la calle, no es usar un bikini, un escote pronunciado o una falda corta. El problema es que necesiten con derechos sobre el cuerpo de otra persona.

He recibido muchas muestras de apoyo, las cuales agradezco infinitamente, pero me alarma en los cientos de comentarios -algunos acompañados de pornografía- en los que me dicen que: "me lo merecía, que soy una "puta", que me van o que me debieron "violar", que yo me lo "busqué" y que qué esperaba de esa situación.

Palabras que me revictimizan y son el reflejo de que el machismo en la misoginia están profundamente arraigados en nuestra sociedad. Me inquietan los titulares que minimizan, cuestionan o entrecomillan en la acoso del cual fui víctima, que tergiversan el escenario y me señalan a mí como agresora. Es fácil distorsionar la información cuando no se estuvo ahí.

La solución no es que nos marginen de cubrir tales o cuales eventos. El asunto es que todos debemos ejercer nuestra profesión con libertad. Exigimos respeto"

Comunicado de María Fernanda Mora