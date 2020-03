Nacho Trelles homenajeado por “Chespirito” en la película del "Chanfle"

La figura del emblemático Nacho Trelles fue una fuente de inspiración para muchas personas, una de ellas fue el reconocido productor, escritor y director mexicano, Roberto Gómez Bolaños, quien se inspiró en la leyenda del Cruz Azul para crear a un personaje llamado “Moncho” Reyes en la famosa película del “Chanfle”, la cual dejó enorme huella en las familias mexicanas de aquella época.

Descanse en Paz Ignacio Trelles

"Chespirito" inmortalizó a Nacho Trelles

Durante la producción dirigida por Enrique Segoviano, y en la que “Chespirito” mostró al mundo al tan querido “Chanfle”, un humilde y honesto utilero del conjunto de las Águilas del América, sin embargo, en la pelicula se hace referencia a una anécdota que protagonizó Nacho Trelles, misma que se presenta cuando “Moncho” Reyes le pide al “Chanfle” que se meta a la cancha para cortarle el ritmo al equipo rival.

Escena de la película "El Chanfle"

Lo curioso es que en la vida real esa historia sí ocurrió pero en un 25 de febrero del año 1973, cuando Trelles se enfrentó al árbitro Arturo Yamasaki, durante un partido entre el Puebla y el América en el Estadio Cuauhtémoc, siendo Nacho el entrenador del conjunto poblano. El Puebla ganaba 3-2 y el jugador Ibarreche se tiró al campo cuando atacaban los de Coapa, Yamasaki expulsó al jugador y Trelles le ordenó que no saliera de la cancha hasta que ingresara el cuerpo médico.

Nacho Trelles y Yamazaki discutiendo

No obstante, Yamasaki no lo autorizó y Trelles decidió entrar al terreno de juego para también ser expulsado, el silbante le ordenó que se saliera y Trelles dijo que no, hasta que le explicara por qué no podían atender a su jugador. Fue entonces que el árbitro le dijo “o se va usted o me voy yo”, a lo que Nacho respondió “pues váyase usted, yo aquí estoy de lo más cómodo y la vista del estadio es increíble”.