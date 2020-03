"Nacho" Trelles RECHAZÓ a Carlos Hermosillo en el Cruz Azul

El futbol mexicano se encuentra de luto luego de darse a conocer el sensible fallecimiento de la leyenda de la Liga MX y de la Maquima del Cruz Azul, Ignacio "Nacho" Trelles, quien este miércoles perdió la vida a los 103 años de edad y uno de sus más entrañables alumnos, Carlos Hermosillo, recordó con cariño el día que Trelles lo rechazó para jugar con el equipo celeste.

Descanse en paz Ignacio Trelles

"Nacho" Trelles rechazó a Hermosillo

Durante una entrevista realizada por el programa de radio W Deportes, Carlos Hermosillo lamentó el fallecimiento su mentor Don "Nacho" Trelles, al tiempo que narró aquella curiosa anécdota en la que reveló que el histórico de la Máquina Cementera lo rechazó en un principio por "tener las piernas flaquitas", historia que el "Gigante de Cerro Azul" recordó con mucho cariño.

"Nacho" Trelles dejó un gran legado para el Cruz Azul

Checa todo nuestro contenido de DEPORTES

"Cuando yo me fui a probar por primera vez a Cruz Azul, Don Nacho Trelles era el técnico de la Máquina y fue ahí donde lo Conocí. Miguel Marín me dijo que no me aceptaban porque tenía las piernas flaquitas", reveló Hermosillo durante la emotiva entrevista y tras la muerte de su maestro.

Ignacio Trelles

Te puede interesar Cruz Azul: Nacho Trelles muere de 103 años y lo despiden en redes sociales

En ese sentido, Carlos Hermosillo, platicó acerca de las virtudes que poseía el gran "Nacho" Trelles, siendo una de ellas esa extensa variedad de anécdotas y lecciones que el maestro acostumbraba a brindar. "Don Nacho Trelles era un hombre brillante. Te podías quedar horas y horas platicando con él hablando de fútbol. Tiene mil anécdotas".