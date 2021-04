NFL, los partidos, horarios y equipos del Playoff 2021

El NFL Playoff y su estructura de eliminatorias directas es una de las razones por las que la liga de fútbol profesional de los Estados Unidos es considerada una de las mejores competiciones deportivas en todo el mundo.

En el fútbol americano tenemos a 32 equipos peleando semana por semana por estar en la postemporada, pero con un formato que asegura que sean solo los mejores quienes lleguen.

En este torneo tenemos dos conferencias: la Americana (AFC) y la Nacional (NFC). Cada conferencia tiene cuatro divisiones: Norte, Sur, Este y Oeste, ocho en total, que suelen nombrarse así: NFC Norte, AFC Sur, NFC Este, etc. Las divisiones geográficas afectan solo hasta cierto punto cómo se juegan los partidos, y a eso vamos a continuación.

La NFL por Conferencias y divisiones.

A diferencia de otros deportes populares en el país, como el baloncesto, el béisbol y el hockey sobre hielo, en esta liga los equipos no juegan todos contra todos, sino que sus partidos se programan entre los equipos de todas las conferencias y divisiones dependiendo de su rendimiento en la temporada anterior.

Existe una fórmula preestablecida con la que cada equipo conoce a quienes serán sus rivales en los 17 partidos de la ronda divisional de la NFL Playoff. Para armar los encuentros, se hace un cruce entre conferencias y divisiones, por lo que nunca hay dos calendarios iguales. Un poco caótico, sí, pero llegaremos al fondo de eso.

¿Qué equipos están en el playoff de la NFL?

Así se jugó la postemporada 2021, que terminó el 2 de febrero.

Son 14 los equipos que se clasifican a los playoffs rumbo al Super Bowl. El sistema por el que llegan hasta allí los hace jugar durante 17 semanas. A la postemporada llegan los cuatro campeones de cada conferencia y tres comodines o Wild Cards, siete organizaciones en total por cada conferencia.

Por ejemplo, en la NFL Playoff 2021, en la que por primera vez hubo 14 equipos y no 12, clasificaron en orden de posiciones, por cada conferencia:

AFC: Chiefs, Bills, Steelers, Titans, Ravens, Browns y Colts.

NFC: Packers, Saints, Seahawks, Washington, Buccaneers, Rams y Bears.

El orden en que clasifican los equipos depende directamente de la relación entre sus victorias y derrotas por temporada. Así, el primer lugar de la NFC, los Packers, clasificaron con 13 victorias y 3 derrotas (13-3), mientras que los Chiefs, de la AFC, clasificaron con 14 victorias y 2 derrotas (14-2).

¿Cuándo comienzan los playoffs de la NFL?

Los Buffalo Bills ganaron 27-24 su partido de Wild Card contra Indianapolis Colts.

Después de 17 semanas, los 14 equipos clasificados empiezan oficialmente la postemporada. Los mejores campeones divisionales de cada conferencia se toman la primera semana de descanso mientras que los campeones divisionales que tuvieron los peores récords de ganados y perdidos se enfrentan a los segundos lugares que tengan el mejor récord y contra el séptimo equipo, en lo que se conoce como la ronda de Wild Card.

Los ganadores de los seis partidos Wild Card (tres por conferencia) ganan el derecho de participar en la ronda divisional de la NFL, en la que visitan a los equipos que ya los esperaban desde el inicio de la postemporada.

De esta forma, la ronda de Wild Card de la AFC en la NFL Playoff 2021 quedó así:

#2 Bills vs #7 Colts

#4 Titans vs #5 Ravens

#3 Steelers vs #6 Browns

Mientras que el primer lugar de la Conferencia Americana, los Chiefs, descansaron la primera semana por ser los campeones de su división con el mejor récord durante la temporada 2020-2021.

¿Cómo se califica en la NFL?

El objetivo de los equipos es llegar a la postemporada.

Durante la temporada regular de 17 partidos, cada equipo juega:

Dos veces contra sus tres rivales de división (6 partidos en total, uno como local y otro como visitante).

Dos veces contra dos equipos de una división de otra conferencia (4 partidos en total, dos de local y dos de visitante).

Dos veces contra dos equipos de su misma conferencia, sin importar la división (4 partidos en total, dos de local y dos de visitante)

Dos veces contra un equipo de otra división que quedó en el mismo lugar que ellos en la temporada anterior (2 partidos en total, uno de local y uno de visitante)

Una vez contra un equipo de la otra conferencia.

Al iniciar el NFL Playoff, el mejor campeón de cada conferencia descansa una semana, mientras se juegan las eliminatorias a un solo partido entre los tres campeones restantes, junto con los tres equipos de la conferencia con mejor récord que no ganaron su división, en lo que previamente hemos llamado el Wild Card.

Tres partidos únicos definen esta fase y después pasamos a la Ronda Divisional.

El siguiente partido es la Final de Conferencia, de donde se obtiene a los dos campeones que jugarán el Super Bowl, encuentro ultra mediático al que aspiran todos los equipos de la NFL.

Playoff NFL Super Bowl

El reconocimiento al campeón del Super Bowl de la NFL se llama trofeo Vince Lombardi.

A estas alturas es casi imposible no haber escuchado en cualquier parte sobre el Super Bowl NFL. Una vez al año los canales deportivos y cadenas nacionales lo transmiten, pero ¿qué es lo que se juega en él y qué importancia tiene el NFL Playoff para el evento?

En el Super Bowl, que no es más que la final del torneo, se enfrentan el campeón de la Conferencia Americana y de la Conferencia Nacional. El ganador de este partido es el rey indiscutible de la campaña, que podría ser o no campeón de su división, o podría no haber tenido el mejor promedio de ganados y perdidos.

Como hemos visto, al momento de llegar al gran partido, no importa si se es el campeón divisional o no, lo importante es llegar al NFL Playoff y darlo todo en el camino para llegar a la final.

