NFL extiende límite de exclusión voluntaria de la temporada por el COVID-19

Se espera que la fecha límite de exclusión voluntaria para los jugadores de la NFL se extienda hasta el martes o el miércoles, según revelaron fuentes cercanas a la liga a Adam Schefter de ESPN este sábado.

“La NFL está presionando para avanzar en el plazo de una semana después de la firma de la nueva carta paralela del acuerdo de negociación colectiva, y ahora se espera aún más pronto”, dijeron las fuentes a Schefter.

NFL podría cancelar la temporada

Aquellos considerados de alto riesgo para COVID-19 recibirán un indemnización de 350 mil dólares y una temporada acumulada de la NFL si optan por no participar en la temporada. Los jugadores que no se consideran en riesgo pero que no se sienten cómodos jugando podrán recibir 150 mil dólares si se excluyen. Esos números podrían cambiar ligeramente según las circunstancias.

Si la temporada se cancela, los jugadores no serán pagados. Pero habrá un fondo establecido para devolver los beneficios eliminados como resultado de COVID-19 hasta 2023, así como para devolver cualquier dinero garantizado perdido a los jugadores.