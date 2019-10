NFL cumple 100 años con exhibición histórica

Los anillos de todos los Super Bowl y un Vince Lombardi reunidos en una Sala.

En el Paley Center for Media de Nueva York, que desde el 14 de septiembre se ha transformado en Canton, Ohio para como parte del festejo del centenario de la NFL con la exhibición “A Century of Football: Celebrating the NFL´s 100th Season”.

NFL cumple 100 años con exhibición histórica

Checa todo nuestro contenido de DEPORTES

El elemento principal dentro de la sala, es el trofeo Vince Lombardi, el cual está dentro de una caja de cristal con 53 anillos de Super Bowl. Es la versión de las “Perlas de la Virgen” en el fútbol americano. Se puede apreciar el modesto anillo del Super Bowl I de los Empacadores de Green Bay hasta el de los Patriotas de Nueva Inglaterra de la LIII emisión, que pareciera ser un pequeño candelabro, es un histórico e invaluable conjunto de diamantes.

“Llegaron con guardias de seguridad y un portafolio blindado”, comunicó Maureen Reidy, la presidenta y CEO del Paley Center, “Todas las noches los encerramos. Básicamente cuentan con seguridad las 24 horas, los cuidamos bien”, apuntó.

NFL cumple 100 años con exhibición histórica

Te puede interesar: NFL: En AUMENTO las conmociones cerebrales en el emparrillado

Dentro de la exhibición pueden encontrarse muchísimos objetos históricos del fútbol americano, como cascos de los 20´s de los Canton Bulldogs, uno de los Pittsburgh Pirates que data de 1930 y otro mas de 1940 de los Detroit Lions, los cuales pertenecen al acervo del salón de la fama.

Se encuentra exhibida la cinta original, la única copia conocida del SuperBowl I

NFL cumple 100 años con exhibición histórica

Por otro lado también se puede encontrar un juego interactivo de preguntas y respuestas además de una sala de juegos de última generación en el que se puede jugar al Madden 20. La experiencia es completamente gratuita y abierta al público, y estará hasta el 27 de octubre. La última semana se enfoca al juego del campeonato de la NFL de 1958, el cual se disputó entre los Colts de Baltimore y los Gigantes de Nueva York, el cual es para muchos el mejor partido de la historia.

También se presentan múltiples proyecciones de un documental que incluye memorias del finado Frank Gifford y Johnny Unitas, entre otros que participaron en el histórico partido en el Yankee Stadium.

Los partidos más memorables se encuentran disponibles en el archivo del Paley, como la única grabación conocida del del Primer Super Bowl, donde los Empacadores de Lombardi derrotaron a los Jefes de Kansas City.

NFL cumple 100 años con exhibición histórica

Dale CLICK a la estrella de Google News y síguenos