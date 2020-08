NFL aún planea hacer el Super Bowl en febrero ¡Covid-19 no arruinará los planes!

La pandemia de coronavirus (Covid-19) no ha detenido todavía los planes de la NFL de llevar a cabo un Super Bowl. El vicepresidente ejecutivo de la NFL, Peter O'Reilly, le dijo al Tampa Bay Times que la liga todavía planea albergar el Super Bowl LV en el estadio Raymond James en Tampa como estaba planeado, con los fanáticos, pero la liga también admitió que esos planes podrían cambiar.

Super Bowl LV sigue en pie

"Tenemos mucha confianza en nuestros protocolos y estamos muy concentrados en un Super Bowl y una temporada que termina el 7 de febrero", dijo O'Reilly. "(Estamos) enfocados en el 7 de febrero".

El Covid-19 no ha logrado cambiar la fecha del Super Bowl LV

El COVID-19 ya ha detenido las temporadas de fútbol americano universitario Big-10 y la Pac-12 sigue en peligro. Mientras tanto, la NFL todavía planea abrir el 10 de septiembre con un juego entre los Kansas City Chiefs y los Houston Texans, aunque sin fanáticos.

Algunos equipos han decidido abrir la temporada sin fanáticos, algunos incluso no planean tener fanáticos durante toda la temporada (New York Giants, New York Jets y Las Vegas Raiders son los tres más notables). Por ahora la liga tiene el tiempo a su lado respecto a la asistencia de fanáticos al Super Bowl LV, pues está a menos de seis meses.

"Si es necesario hacer ajustes, estaremos listos para hacerlos", dijo Rob Higgins, presidente del comité anfitrión. "En este momento, no ha habido ningún ajuste. Simplemente seguimos planificando. Y a través de nuestra gran asociación con la NFL, continuaremos unidos a la cadera con ellos y estaremos listos para ser tan ágiles como tenemos que ser ".

Tampa ha sido sede de cinco Super Bowls hasta la fecha, el último en 2009. Por supuesto, la nación enfrentó una crisis separada en las dos últimas ocasiones en que la ciudad fue sede de Super Bowls: la primera en 1991 durante la Guerra del Golfo y la segunda durante la recesión económica de 2009. Esta crisis es, obviamente, un poco diferente ya que afecta la salud de muchos estadounidenses.

TE PUEDE INTERESAR: Super Bowl 2020: Madden NFL 2020 da a conocer al ganador de la edición 54 (VIDEO)

Aún está en el aire si la liga tendrá fanáticos para el Super Bowl, pero la liga no planea mover el juego de Tampa. A partir de ahora, todo sigue igual para la NFL y la liga.