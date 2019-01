NFL anuncia Chiefs vs Chargers en el Estadio Azteca.

La NFL ha dado a conocer que para la próxima temporada el duelo que se llevará a cabo en la Ciudad de México será entre Chiefs y Chargers. Además anunciaron cuatro más que se jugarán en Londres.

Se desconoce cuando se llevará a cabo el encuentro entre Kansas City y el equipo Los Ángeles. Cabe recordar que en la reciente campaña el duelo entre Chiefs y Rams se suspendió por las malas condiciones del terreno de juego del Estadio Azteca.

Los otros duelos que se jugarán fuera de Estados Unidos (en Londres) serán Texans vs Jaguars, Panthers vs Buccaneers y Bears vs Raiders.

Se sabe que dos duelos serán en el Estadio del Tottenham y dos más en Wembley, pero hasta el momento la NFL no se ha pronunciado al respecto.