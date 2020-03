NFL: Tom Brady sin arreglo con los Patriotas

Tal parece que la carrera de Tom Brady con los Patriotas de Nueva Inglaterra ha llegado a su final, Bill Belichick no tiene en sus planes mantener en el emparrillado de Foxborough, Massachusetts.

El Quarterback ganador de seis super bowl en la NFL, Tom Brady sostuvo una llamada con el entrenador en jefe de los Patriotas Bill Belichick, la cual no terminó en buenos términos según informó Mike Giardi de la NFL Network.

Tom Brady no entra en los planes del entrenador en jefe de los Patriotas

El tono y lo que se discutió exactamente entre Belichick y Brady no estaba claro, según Giardi. NBC Boston informó que la charla "no fue particularmente productiva". Mientras que el Boston Herald informó que la llamada "no fue bien".

Brady hizo una rara aparición en los medios el miércoles, durante una aparición en Instagram Live con el presidente de UFC, Dana White, quien lo lanzó para unirse a los Raiders de Las Vegas.

Tom Brady a la espectativa en la NFL

Tom Brady espera la agencia libre para determinar su futuro en la NFL

"Ha sido mucha paciencia para mí", dijo Brady. "Obviamente estando donde he estado durante 20 años, ha sido una experiencia increíble. No sé lo que depara el futuro. En este momento, solo estoy tratando de ser paciente a través de este proceso. Es la primera vez que lo paso. Mientras tanto, pasaré mucho tiempo con mi familia durante los próximos 10 a 12 días. Tenemos planeadas unas pequeñas vacaciones, que espero con ansias".

Tom Brady le dio seis campeonatos a los Patriotas

El futuro de Brady está en el epicentro del mercado de agentes libres, que se abre el 18 de marzo.

El informante de la NFL Network, Ian Rapoport informó anteriormente que los Patriots desean mantener a Brady en Nueva Inglaterra en 2020. Quedan por ver si el seis veces campeón del Super Bowl corresponderá a ese deseo y qué tipo de acuerdo se necesitaría para bloquear la TB12.

Si bien el futuro de Brady permanece en el limbo, el rumor seguirá especulando sobre el futuro del quarterback de 42 años.