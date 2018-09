NFL: Tom Brady quiere jugar cinco años más con los Pats.

El quarterback de 41 años de edad Tom Brady en el epílogo de su documental en Facebook Watch “Tom vs Time” (Tom contra el tiempo), dijo que su deseo es jugar por lo menos cinco años más con los Pats.

Brady ha dejado muy claro que no piensa dejar la NFL en un futuro cercano, teniendo claro se prepara para mantenerse en los emparrillados por cinco años más.

"Me justaría jugar a los 41, 42, 43, 44, 45", dijo Brady. “Va a ser un reto para mí. No creo que vaya a ser fácil.

De igual manera en dicho documental el quarterback de 41 años Tom Brady hizo una reflexión sobre su deseo de jugar por cinco años más.

“Va a ser duro. Pienso que va a ser muy duro. Pero pienso que puedo hacerlo. Una vez que paras, se acabó. Y yo no estoy listo para decir que acabé, porque no pensó que acabé. Aún siento que hay cosas que puedo lograr. Fue realmente difícil llegar a este momento. ¿Por qué no lo voy a completar?”.