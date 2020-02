NFL: Tom Brady podría llegar a los Tennessee Titans (Fotos y Vídeo)

El ganador de 6 Super Bowl en la NFL y todavía Quarterback de los Patriotas de Nueva Inglaterra, Tom Brady podría dejar la franquicia de Massachusetts para cambiar de casa y mudarse a Tennessee según informes de John Sutcliffe de ESPN.

Luego del anunció que dieran los Patriotas de Nueva Inglaterra sobre la salida de Tom Brady el próximo 18 de marzo, cuando la leyenda de la NFL entre en la agencia libre, son muchos los equipos que se han interesado en el Quarterback 4 veces ganador del MVP en el Super bowl.

John Sutcliffe mencionó que Tom Brady no llegaría a jugar con los Patriotas de Nueva Inglaterra para la próxima temporada esto por las condiciones que puso el Quarterback que el equipo no ha aceptado dada la condición física y la edad del originario de San mateo, California.

Tom Brady según Sutcliffe había puesto la condición de un contrato garantizado por dos años por parte de los patriotas para continuar con el equipo, condición que hasta el momento lo mantiene fuera de los colores de Nueva Inglaterra.

Por lo cual Brady podría regresar a los emparrillados pero como un Titán en Tennessee equipo que ha declarado que buscaría al mariscal de campo el 18 de marzo cuando llegue a la agencia libre para que sea parte de las filas del equipo para la próxima temporada en la NFL.

Los Titanes no son el único equipo interesado en el trabajo de Tom Brady, los Vaqueros de Dallas, Chargers de Los Ángeles y Raiders de Las Vegas han declarado el interés de llevarse al Quarterback.

El Gerente General (GM) de los Denver Broncos habló sobre su eventual salida y lanzó un rotundo comentario sobre la situación del seis veces campeón del Super Bowl.

“Viéndolo desde mi punto de vista, espero que no se vaya de New England”, “Cuando piensas en Tom, siempre será un New England Patriot”, mencionó.