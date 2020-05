NFL: Tom Brady estrena trailer de su documental en ESPN

Luego de éxito rotundo que tuvo la serie documental de “The Last Dance”, protagonizada y basada en la historia de la gran leyenda de la NBA Michael Jordan, este jueves ESPN dio un avance del que será su próximo gran documental deportivo: Man in the Arena, dedicado a Tom Brady y su increíble carrera en la NFL que comenzó en el 2000.

La producción que se tiene pretende estrenar el próximo año 2021 con nueve episodios y titulado “Man in the Arena”, tendrá como protagonista al único jugador en la historia del futbol americano son seis anillos de Super Bowl, todos ellos ganados con los New England Patriots.

"Mi carrera se ha basado en darme cuenta de mi potencial. Las cosas que soñé y se volvieron realidad, las cosas pasaron en mi vida tal y como lo soñé. Todo ha sido evolucionar, pelear y batallar para seguir adelante, pones un pie delante del otro para progresar y tras 20 años veo lo lejos que he llegado, pero en ninguno de esos pasos en particular entendí lo lejos que llegué. Hoy miro hacia atrás y digo 'es un gran viaje'", es el diálogo de TB12 en el adelanto.

Tras 20 años jugando con los New England Patriots, en los que convirtió a esa franquicia de ser una eternamente perdedora a la más ganadora en la historia de la NFL junto a los Pittsburgh Steelers, Tom Brady jugará en el 2020 en los Tampa Bay Buccaneers, cuyo estadio será sede del próximo Super Bowl.

Cabe mencionar que la producción del documental de Tom Brady estará retratando lo que fue el paso del mariscal de campo en los New England Patriots, franquicia de la NFL con la que conquistó seis anillos de Super Bowl y en la que estuvo desde el 2002 y que hace solamente un par de meses dijo adiós para iniciar una nueva aventura en los emparrillados con los Tampa Bay Buccaneers.