NFL: Tom Brady declara que seguirá jugando para romper un récord

Al parecer a la figura de los New England Patriots, Tom Brady, no le es suficiente ser el quarterback más ganador en la historia de la NFL. El jugador de 40 años aseguró que estará activo la próxima temporada para conseguir otra marca relacionada al Super Bowl.

El emblema de los Patriotas buscará lograr convertirse en el primer mariscal que conquiste la NFL con 40 años de edad aunque para él serán 41 empezando a contar en agosto.

Tom Brady

"Tengo objetivos personales, quiero seguir jugando por encima de los 40 ya que siempre se dijo que nadie podía ganar el Super Bowl por arriba de esa edad. Cuando tenía 36 años me dijeron que tres años más porque 'No puedes seguir jugando: nadie gana Super Bowls (a esa edad)'. Es un gran reto para mí,toda mi vida he sido retado y siento que puedo lograrlo", comentó.

Hubo muchos chismes mientras transcurría la temporada pasada, campaña en donde sufrieron una derrota en el Super Bowl contra Philadelphia, que el vínculo entre Tom Brady y el coach Bill Belichick se vio afectada, casi llegando a un rompimiento, situación que el jugador negó rotundamente.

"Tengo una magnífica relación con el entrenador y de total respeto, creo que es el mejor coach en la historia de la liga", señaló.

Tom Brady y el coach Bill Belichick

"Cuando has estado en el mismo equipo por tanto tiempo tienes relaciones duraderas, fluyen como cualquier otra, pero no hay nadie más para quien me gustaría jugar o comprometerme más que con el equipo con el que he estado tanto tiempo, con los aficionados y la comunidad", finalizó el mariscal de campo.