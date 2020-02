NFL: Taysom Hill dejaría a New Orleans, quiere ser QB franquicia

Taysom Hill quien jugaría su cuarta temporada con los New Orleans Saints, ha levantado la mano para ser el Quarterback titular para suplir el puesto que dejará Drew Brees de retirarse de la NFL.

Hill a mencionado que de no ser el QB1 podría dejar el equipo y formar parte de otro que le de la oportunidad de jugar esa posición como titular.

"Definitivamente me veo como un mariscal de campo de franquicia. No nos hemos metido en la libertad agencia lo suficiente como para saber realmente cómo me ven estos tipos y lo manejaremos tal como viene”, dijo Hill en una entrevista con Rob Maaddi de Associated Press.

Taysom Hill quiere ser el Quarterback titular de los Santos de New Orleans

Nueva Orleans todavía está esperando una decisión de Drew Brees sobre si se retirará o regresará; si esto último es cierto, se supone que continuará como titular. Teddy Bridgewater, el respaldo del equipo que comenzó en la ausencia de lesiones de Brees el año pasado, también es agente libre.

Continuó diciendo que ha disfrutado mucho de su tiempo en Nueva Orleans, pero si los Saints no lo ven como un QB1, se mudará a una franquicia que sí.

Taysom Hill ha jugado 3 temporadas con los Santos de New Orleans

"Pero al mirar a la agencia libre, tienes que encontrar la oportunidad adecuada para ti. Debes encontrar la situación para cuidar a tu familia. Quiero jugar como quarterback en esta liga, y si Nueva Orleans no me ve. de esa manera, bueno, entonces tengo que irme. Ahí es donde estamos realmente”, comentó.

Habiendo jugado sus tres temporadas en la NFL con los Saints, Hill se ha alineado en el ala cerrada, receptor abierto, mariscal de campo y ha contribuido en equipos especiales.

Taysom Hill ha cubierto varias posiciones en la NFL

La temporada pasad fue la mejor para Taysom Hill

El año pasado, completó tres pases para 55 yardas, corrió para 50 en cuatro acarreos y atrapó dos balones para 25 yardas. Fue en la derrota de los Saints NFC Wild Card Round ante los Vikings en la que la leyenda de Hill comenzó a florecer de verdad, ya que tenía cuatro acarreos para 50 yardas, recogió un touchdown y completó un pase crucial de 50 yardas.

