NFL: Se acaba el tiempo de Jadeveon Clowney para su regreso

La agencia libre de Jadeveon Clowney ha sido inusual, y parece que su raro enfrentamiento podría continuar con al menos un equipo quedando solo 1 día para que el Draft 2020 de la NFL inicie.

Tras no llegar a un arreglo con los Seattle Seahawks, Jadeveon Clowney aún no encuentra un equipo en la NFL, aunque el equipo de Pete Carroll, no le ha cerrado la puerta si el defensive end quiere regresar.

El gerente general de los Seahawks, John Schneider, mencionó que la puerta no está cerrada para Clowney, pero no pudieron esperar más su decisión de regresar, por lo que tuvieron que firmar a los extremos defensivos Bruce Irvin y Benson Mayowa, a través de John Boyle del sitio oficial del equipo.

"Hemos tenido grandes conversaciones. Simplemente va a sentir su camino a través de este proceso extraño y veremos cómo va eso", dijo Schneider.

Jadeveon Clowney aún no se decide a qué equipo regresara

Con el Draft 2020 a solo un día de distancia, tiene sentido que las cosas se detengan en el frente de Clowney. Tennessee o Seattle podrían reclutar a alguien en lugar de desembolsar grandes dólares para Jadeveon, un ex No. 1 en la selección general que ha jugado una temporada completa solo una vez en su carrera de seis años y aún tiene que romper 10 capturas en una temporada. Ha tenido un impacto en los momentos clave, sin duda, pero falta una gran cantidad de trabajo, especialmente cuando se ve junto con las expectativas financieras reportadas de Clowney.

Jadeveon Clowney podría regresar con los Seattle Seahawks

Jadeveon piensa mucho su regreso a los Seahawks

Seattle conoce a Clowney bastante bien, ya que lo cambió en 2019 y disfrutó de sus servicios durante 13 juegos, pero los Seahawks y la representación de Clowney no han podido llegar a un acuerdo para mantenerlo allí. Los Titanes, mientras tanto, están familiarizados con Clowney debido a sus dos encuentros por temporada con él cuando era una prometedora selección de los texanos rivales del sur de la AFC.