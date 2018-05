NFL: Roethlisberger espera continuar jugando en Steelers unos años más

NFL: Roethlisberger sueña con jugar en Steelers en unos años

Los Pittsburgh Steelers seleccionaron a Mason Rudolph en la tercera ronda del Draft, un movimiento que generó distintos pensamientos, entre ellos acerca de si se trata del sucesor de Ben Roethlisberger. Aunque cabe mencionar que el veterano quarterback todavía no se ve acabado en la NFL.

"Sí él va a ser su hombre, genial, pero en mi mundo ideal eso no sucederá en un tiempo", comentó Big Ben al diario Pittsburgh Post-Gazette.

Roethlisberger demostró un buen nivel, por lo que vivió una buena campaña el año pasado y fue seleccionado al Pro Bowl por sexta vez en su trayectoria. Completó el 64.2 por ciento de sus pases para acumular 28 touchdowns y 4 mil 251 yardas, con 14 intercepciones. Y por si fuera poco, llegó y superó las 50 mil yardas por pase en su carrera.

El egresado de Miami ya se convirtió en el octavo en la lista histórica, con 51 mil 65 yardas, encontrándose a sólo 410 del séptimo, John Elway. Por tal razón piensa que todavía cree que puede dar más y buscar otro anillo de campeón, que sería su tercero.

"Hablé con Art (Rooney II), el coach (Mike Tomlin) y el coach Randy (Fichtner) y básicamente les dije 'escuchen, no puedo controlar cómo se siente mi cuerpo, salvo lesiones graves, situaciones en casa y cosas fuera de mi control. La manera en que nuestra línea ofensiva está formada, tan buenos que son los jugadores, ellos me han mantenido lo más sano posible en los últimos dos años. Siento que puedo jugar este deporte entre tres y cinco años más'", añadió Big Ben, quien de todos modos lo tomará un año a la vez.

Mientras ocurría el Draft, los Steelers de igual forma quitaron de sus filas a uno de los socios de Roethlisberger en el ataque aéreo, cuando hicieron el cambio del receptor Martavis Bryant a los Oakland Raiders por el pick 79.

"Cuando me enteré sobre Martavis, pensé 'Oh, que mal'. Disfrutaba jugar con Martavis. Él era una gran arma, ayudó a nuestra ofensiva, hizo grandes cosas al llamar la atención y hacer jugadas para nosotros. Me tomó por sorpresa, pero los equipos tienen sus razones para hacer las cosas", finalizó.

