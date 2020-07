NFL: ¿Qué significa la patada corta en el futbol americano? (Video)

Una patada corta (llamada onside kick) es un tipo de patada utilizada en una patada de salida o un tiro libre, o una patada de scrimmage durante un juego, en el que la pelota es pateada favorablemente para el equipo que patea para evitar regalar la pelota al otro equipo. Conocida en México como Patada Corta u “Onside Kick” es un tipo especial de kickoff que se usa cuando el equipo ofensivo necesita recuperar el balón para seguir atacando.

Patada Corta

Cómo funciona la patada corta en la NFL

Lo que se hace en estos casos es realizar una onside kick, que supere al menos las 10 yardas desde la zona de saque (si no se penaliza) y existe la posibilidad de recuperarlo antes que el otro equipo, aunque es algo complicado pues el otro equipo contrarresta este kickoff con una formación en la que acerca gran parte de su equipo a la zona de saque para recuperar el balón a toda costa y de esa forma lograr que el onside kick fracase.

La patada corta tiene que superar las 10 yardas

Por lo menos desde 1923, la patada corta ha sido objeto de restricciones adicionales en la mayoría de los niveles del fútbol americano como en la NFL, y el término es ahora un nombre poco apropiado en el fútbol americano. Las restricciones que deben cumplirse para que la pelota pueda ser recuperada son los siguientes.

La patada corta es como un kickoff

La patada debe ser en una free kick o patada libre (patada de salida, o después de un tiro libre de un safety, pero no para la patada en recepción libre). El saque debe cruzar la línea de restricción del equipo receptor (normalmente a 10 yardas de distancia de la línea del equipo que patea), a menos que el equipo que recibe toque el balón antes de esa línea. El equipo pateador sólo puede recuperar y retener la posesión del balón pateado, pero no avanzar. El equipo lanzador no debe interferir con el intento de un jugador del lado receptor para atrapar la pelota sobre la marcha.