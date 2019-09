NFL: Patriots inicia la defensa de su título ante los Steelers en la Semana 1.

NFL: Patriotas inicia la defensa de su título ante los Steelers en la Semana 1.|

La noche de este domingo en punto de las 19:20 horas del centro del país el equipo de los Patriots estará enfrentando a los Steelers en su casa, en el arranque de la Temporada 100 de la NFL y con ello dará inicio a la defensa de su título; el duelo de la Semana 1 será transmitido en vivo por televisión de paga en la cadena de deportes ESPN.

El Gillette Stadium será el escenario para el duelo entre Patriots y Steelers de la Semana 1 de la NFL, en donde se enfrentan dos de los equipos con más seguidores en nuestro país.

El equipo de New England es uno de los más dominantes de las últimas dos décadas y es el vigente Campeón de la NFL, llega a la presente temporada con una defensiva sólida y de mucho talento, en cuanto a su ofensiva, tienen un gran cambio en cuanto a la manera de atacar, puesto que ahora se han basado más en el ataque terrestre y cuenta con las piezas adecuadas para hacer daño. A pesar de ello Brady perdió para la reciente temporada a su ala cerrada Rob Gronkowski. Brady tiene una marca de 11-3 en contra de la ‘Cortina de Acero’, tres de ellos fueron en postemporada.

Pats vs Steelers en la Semana 1 de la Temporada 100 de la NFL

“Es parte del juego. Es un reto por lo que no siempre es tan fluido como esperas que sea porque te preparas por 8 meses para este juego y de pronto tienes que acostumbrarte con chicos con los que no has jugado”, dijo Brady en su conferencia.

Los Steelers, por su parte vuelven a las andadas sin dos estrellas que formaban parte importante de su ofensiva en los últimos años: Antonio Brown y Le’Veon Bell. No obstante, tienen una ofensiva que se puede medir casi con cualquiera.

Por su parte el mariscal de campo Ben Roethlisberger solamente ha podido vencer en cuatro ocasiones al equipo de los Patriots.

