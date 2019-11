NFL: Pat Mahomes de vuelta a Kansas City

El retorno de Mahomes ha sido confirmado por los Jefes de Kansas City de cara al enfrentamiento que tendrán contra los Titanes de Tennessee para la semana 10, además también estará en el partido que se celebrará en Ciudad de México frente a los Cargadores de Los Ángeles, el cual está programado para el 18 de noviembre.

Patrick Mahomes regresará ya en plan titular para continuar con la temporada después de que el 17 de octubre sufriera una lesión en la rodilla mientras lanzaba contra los Broncos de Denver, lo que le impidió jugar contra los Empacadores de Green Bay y los Vikingos de Minnesota.

Andy Reid fue el encargado de confirmar a los medios que Mahomes regresa a ser titular en el partido del domingo en el LP Field. Durante la ausencia de Patrick Mahomes, la ofensiva de Kansas City fue liderada por Matt Moore.

“Sabíamos cómo se había llevado todo el proceso de la lesión en general, es cuestión de sólo ver cómo me sentía todos los días", fue la respuesta de Patrick Mahomes cuando se le cuestionó sobre su pronto regreso a la cancha.

El entrenador Reid decidió esperar hasta que el cuerpo médico diera la indicación de que el mariscal de campo era apto para regresar a jugar, así fue hasta que el dictamen de alta fue positivo.

Patrick Mahomes fue nombrado el MVP de la temporada pasada

“Sabía que tenía una oportunidad una vez que hablara con los médicos y me decían que mientras me moviera bien, podría jugar esta semana. El entrenador Reid todavía quería que fuera día a día. Entonces practiqué, hice algunos movimientos y no tuve dolores ni contratiempos”, finalizó Mahones, quien fuera nombrado el MVP de la temporada pasada.

Si todo sigue saliendo bien para el mariscal de campo, el próximo 18 de noviembre estará corriendo en el pasto del Estadio Azteca para dar un gran espectáculo en nuestro país.

