El receptor abierto de los Cafés de Cleveland, Odell Beckham Jr reveló que fue multado por la NFL tras el altercado que protagonizó contra el esquinero de los Cuervos de Baltimore, Marlon Humphrey, en el cual ambos jugadores llegaron a los jalonéos.

NFL Odell Beckham es multado por enfrentamiento con Marlon Humphrey

Beckham y Humphrey llegaron a los jaloneos en el campo. Ambos fueron castigados en la jugada, pero ninguno fue expulsado. El entrenador en jefe Freddie Kitchens dijo esta semana que Humphrey debió ser expulsado por lo que, según él, fue un intento de ahorcar a Beckham.

El receptor señaló, debido al calor del momento, que no podría decir si Humphrey lo estaba ahorcando. Pero sí acepta que tuvo que contenerse para no llevar la bronca a otro nivel.

“He recorrido un largo camino, Probablemente no hubiese sido suspendido para el juego siguiente si no hubiese hecho lo que quería hacer –más, sabiendo como fui tratado. Solo fue algo que tenía que hacer por mis compañeros y no perjudicarlos más allá de la sanción de 15 yardas. “Esto es futbol americano, no MMA, no Street Fighter”.

En días pasados los Ravens postearon un video en cámara lenta, argumentando que Humphrey no ahorcó a Beckham, hecho que el jugador defensivo consideró como una merecida expulsión del receptor quien permaneció en el campo de juego tras el incidente.

“Creo que es loco... La NFL simplemente encuentra maneras para hacerlo. Lo tomarán de ti”, apuntó Beckham, quien fue amonestado por la liga esta temporada por el reloj de 190 mil dólares que usó durante la semana 1 en Cleveland, y por el tinte de su visor en la siguiente semana. “Entiendo una sanción, ser multado por eso. Pero los pantalones por encima de la rodilla, una camisa desfajada –y hablamos de una camisa de 5 dólares y te quitan cinco mil.

Beckham se mostró muy molesto tras el jalonéo

"Almohadillas por encima de tus rodillas, y me pregunto, ¿realmente crees que estas pequeñas almohadillas que cubren mi rótula, harán alguna diferencia si alguien de 250 libras a 18 mph me golpea? No soy físico, pero si me golpean esto no me va a proteger”.

