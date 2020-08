NFL: Novato de New York Giants, Xavier McKinney se FRACTURA el pie ¿Es su fin?

Los New York Giants recibieron malas noticias, ya que el prometedor novato Xavier McKinney sufrió una fractura en su pie izquierdo. Según el sitio web oficial de los Giants, McKinney está programado para someterse a una cirugía el miércoles por la tarde, que será realizada por el especialista en pies Dr. Martin O'Malley.

Según Mike Garafolo de NFL Network, McKinney sufrió una fractura en el quinto metatarsiano, que se encuentra en la parte externa del pie. Ian Rapoport estima que McKinney podría perderse alrededor de 10 semanas, lo que al menos deja la puerta abierta para un posible regreso al final de la temporada.

Xavier McKinney es el novato de New York Giants

McKinney fue seleccionado por los New York Giants en la segunda ronda del Draft de la NFL 2020 con la selección general No. 36. La ex estrella de Alabama fue nombrada en el primer equipo All-SEC la temporada pasada después de acumular 95 tacleadas y tres intercepciones.

Xavier McKinney se fracturó el pie izquierdo, lo que afectará a los Gigantes

En tres temporadas para el entrenador Nick Saban, McKinney registró 175 tacleadas totales, 13 tacleadas para pérdida, seis capturas, cinco intercepciones y 15 pases defendidos.

Como indican sus estadísticas, Xavier McKinney se alineó en todo el campo durante su estadía en Tuscaloosa. Ya sea que estuviera en el área, trabajando en la ranura o actuando como la última línea de defensa o como “safety”, McKinney estaba seguro de causar un impacto.

"Siempre he dicho esto y siempre lo seguiré diciendo, mi mayor zona de confort es que me siento cómodo en cualquier lugar", dijo McKinney el mes pasado. "En cualquier zona en la que siento que me siento incómodo, trato de convertirla en mi zona de confort. Pero por cómo juego y la forma en la que juego, me siento cómodo en cualquier nivel de la defensa. Estoy emocionado de estar listo para donde sea que se presente la oportunidad".

Xavier McKinney está programado para someterse a una cirugía

Xavier McKinney, el jugador de New York Giants ahora tendrá que esperar que avance la temporada para tener su primera acción en la NFL.

Desafortunadamente, McKinney no fue el único integrante de New York Giants que sufrió una lesión esta semana. El Linebacker David Mayo tiene un menisco desgarrado en la rodilla izquierda y está programado para someterse a una cirugía el jueves. Eso debilita aún más el cuerpo de Linebackers del equipo y deja a la defensa con más preguntas.