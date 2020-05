NFL: Joe Flacco fue operado del cuello

La carrera de Joe Flacco alcanzó un punto significativo la temporada pasada cuando su lesión en el cuello lo obligó a una reserva lesionada después de solo ocho juegos con los Broncos de Denver.

Esa misma lesión sigue siendo un obstáculo para que Joe Flacco elimine antes de que pueda jugar al fútbol nuevamente. Flacco se sometió a una reparación de disco de 45 minutos a principios de abril, informó Tom Pelissero de NFL Network, según una fuente informada de la situación.

La línea de tiempo para que Flacco sea despejado es de fines de agosto a mediados de septiembre, agregó Pelissero. ESPN informó por primera vez la noticia.

Tal calendario pondría a Flacco en consideración para un concierto de respaldo con un equipo necesitado, pero no antes. Con la mayoría de los equipos en forma sólida en la posición en este momento y el campamento todavía a meses de distancia, el ex JMV del Super Bowl de los Ravens no es exactamente una mercancía muy buscada en este momento.

Eso podría cambiar cerca del comienzo de la temporada debido a lesiones desafortunadas pero posibles. Flacco, por supuesto, también necesitaría ser despejado antes de aterrizar con un equipo.

Como mariscal de campo titular de Baltimore, los Ravens han ganado la AFC Norte en dos ocasiones, aparecieron en tres Juegos de Campeonato de la AFC y derrotaron a los San Francisco 49ers en el Super Bowl XLVII. Flacco fue nombrado Jugador Más Valioso del Super Bowl, concluyendo una carrera de postemporada en la que empató el récord individual de Joe Montana en pases de touchdown (11) sin intercepción.

Por ahora, la mayor parte de su energía probablemente se dedique a sanar y rehabilitar su cuello. Veremos si consigue un trabajo cuando caiga.