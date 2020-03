NFL: Joe Burrow se molesta por compararlo con Tom Brady

En entrevista con Colleen Wolfe y Andrew Hawkins de la NFL Network, Joe Burrow se molestó por ser comparado con el Quarterback seis veces campeón con los Patriotas de Nueva Inglaterra, Tom Brady.

Joe Burrow, la potencial primera selección en el draft de la NFL 2020, Cuando se le preguntó sobre la comparación, con el mariscal de campo Tom Brady, pidió a los conductores de la NFL Network que no se le comparara con el cuatro veces MVP de la NFL.

"Por favor, no me compares con el mejor jugador de todos los tiempos", dijo Burrow. "Déjame hacer lo mío. No me hagas eso, por favor".