NFL: Jerry Jones compara a Dak Prescott con Tom Brady

Jerry Jones compara a Dak Prescott con Tom Brady

El mariscal de campo de los Vaqueros de Dallas, Dak Prescott, está comenzando a escribir su historia dentro de la NFL y busca convertirse en el mejor pasador en la historia de la franquicia, pero para ello tiene que superar a los miembros del Salón de la Fama, Roger Staubach y Troy Aikman, además de Tony Romo, a quien reemplazó al inicio de su carrera.

Ante esto, el propietario y gerente general de los Cowboys, Jerry Jones, considera que Prescott es más comparable con Tom Brady, y no duda que en un futuro llegue a superar a las leyendas del equipo.

"Creo que es más como [Tom] Brady", respondió Jones durante una entrevista con la 105.3 The Fan respecto a qué mariscal de campo de Dallas le recuerda más Prescott. "Ahora, no voy a… conocemos a Tom Brady y él no es Tom Brady, no dije eso. Pero el punto es que evolucionará y se está convirtiendo en un chico que te vencerá".

"Te vencerá con diferentes circunstancias, diferentes jugadores y distintos tipos de equipos. Estará en equipos que tienen mejores defensivas que otros. Estará en equipos que tienen mejor protección que otros. Creo que conseguimos uno en Dak".

En su carrera, Prescott acumula 1,067 pases completos para 12,019 yardas y 76 touchdowns, con un récord 35-17.

Aikman ostenta una marca de 94-71

Staubach tuvo una marca 85-29 en 11 años con el equipo, completando 1,685 pases para 22,700 yardas y 153 anotaciones, además ganó dos títulos del Super Bowl; Aikman jugó 12 campañas para los Cowboys en las que ganó tres campeonatos de Super Bowl, completando 2,898 pases para 32,942 yardas y 165 touchdowns, su marca fue 94-71.

