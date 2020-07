NFL: Jamal Adams destroza a Adam Gase y explica su descontento con los Jets

En junio Jamal Adams expresó que quería ser cambiado como resultado de su frustración con las negociaciones de los Jets al negarle un contrato a largo plazo en la NFL y por su mala relación con el entrenador Adam Gase. El comportamiento de Adams desde entonces lo ha respaldado, incluida la vez que le dijo a un fanático de los Cowboys que estaba tratando de ser cambiado a Dallas.

El informe de ESPN dijo que los Jets no querían cambiarlo, pero que podrían pensarlo "forzar al jugador podría ser perjudicial y organizar un mal ambiente en el campo de entrenamiento". Si bien Adams no ha tenido reparos en publicar su disgusto en las redes sociales, hizo su primera entrevista pública desde que se creó la polémica.

Habló con el New York Daily News sobre por qué no le gusta el entrenador en jefe Adam Gase y por qué quiere seguir adelante. "No siento que sea el líder correcto para que esta organización llegue a la Tierra Prometida", dijo Adams sobre Gase. "Como líder, lo que realmente me molesta es que no tiene una relación con todos en el edificio. Al final del día, no se dirige al equipo”.

“Si hay un problema en el vestuario, deja que otro entrenador se dirige al equipo. Si estamos jugando y estamos perdiendo, no se dirige a todo el equipo como un grupo en el medio tiempo", mencionó el jugador. El informe de Daily News reveló muchos más detalles, pero Adams está esencialmente molesto con la forma en que los Jets manejaron las negociaciones contractuales.

Afirma que el equipo dijo que quería darle un trato a largo plazo, pero luego no envió una propuesta. "Si simplemente hubieran dicho:" Sabes qué, Jamal, no vamos a intentar pagarte este año, queremos seguir agregando jugadores, lo habría respetado más", dijo Adams al Daily News. "Yo diría, '¿Sabes qué? Lo respeto. Como hombre, lo entiendo. Entiendo que es un negocio'. Pero para que me digan que me van a pagar y luego no envíen una propuesta, es donde se equivocaron”, señaló Jamal.

This is the REAL story on why I asked for a trade. Luv! https://t.co/5m6kJvhEbt — Jamal Adams (@Prez) July 24, 2020

El punto de inflexión, dijo Adams, es cuando el gerente general Joe Douglas quería que Adams demostrara su lealtad a la franquicia. El jugador sintió que ya había hecho eso en sus años con la franquicia y le dijo al Daily News que se sintió insultado por la solicitud. Adams quería ser cambiado a uno de estos siete equipos de la NFL: Baltimore Ravens, Dallas Cowboys, Houston Texans, Kansas City Chiefs, Philadelphia Eagles, San Francisco 49ers y Seattle Seahawks.