NFL: Ja'Wuan de los Broncos no participará esta temporada por temor al COVID-19

Los Denver Broncos tendrán que utilizar a Elijah Wilkinson, quien tuvo una cirugía de pie fuera de temporada, para reemplazar a James por segunda temporada consecutiva. Ja'Wuan James tuiteó que si bien fue una decisión difícil saltarse la próxima temporada, fue la correcta para él y su familia.

"Se desconoce demasiado sobre el COVID-19 y sobre los planes para manejarlo en el futuro", escribió James. Mi esposa y yo fuimos bendecidos con nuestro hijo recién nacido el 22 de mayo y ahora él es mi principal prioridad. Aunque trabajé toda la temporada baja para recuperarme y tener un gran año en la NFL, simplemente no vale la pena arriesgar la salud de mis seres queridos”, comentó el jugador.

"He visto que este virus ya hospitaliza a uno de los miembros de mi familia y espero que eso no vuelva a suceder", agregó James. "No podemos vivir con miedo o limitarnos solo a nuestros hogares, pero todos tenemos que tomar las decisiones conscientes correctas y navegar a través de la vida cotidiana para proteger a nuestros vecinos".

James le deseó lo mejor a la NFL mientras navega la crisis COVID-19. "Todos mis hermanos de toda la liga, rezo por la seguridad de ustedes y sus familias durante toda la temporada y el resto de esta pandemia". James jugó solo 63 instantáneas en su primera temporada en Denver después de que los Broncos lo firmaron a un acuerdo que incluía $32 millones.

Se lastimó en la décima jugada de la temporada, en el primer partido en Oakland, y no regresó hasta mediados de temporada cuando se rasgó el tejido cicatricial y el menisco en la rodilla derecha. Regresó en diciembre, pero solo jugó la primera mitad en Houston ya que su rodilla se doblaba sobre él.

Aunque el entrenador Vic Fangio a menudo estaba desconcertado por la lesión de James y su lenta recuperación, nunca lo puso en la reserva de lesionados. James dijo en diciembre que no necesitaba cirugía, pero estaba ansioso por recuperarse en 2020 para mostrarle a su equipo y a sus fanáticos de la NFL que valía el gran contrato que firmó.

"Para la comunidad de Denver, estos dos primeros años no fueron lo que esperaban", dijo James en su declaración de Twitter. "Sé que no me conoces bien y el año pasado se pintó una narración falsa sobre mí debido a los comentarios hechos sobre mi lesión, pero estoy invertido en esta ciudad y en mi equipo". Los Denver Broncos ya están planeando tener dos nuevos titulares en la línea: el agente libre Graham Glasgow y el centro novato Lloyd Cushenberry III.